Туристам из Белгородской области сделают послабление на отдыхе в Краснодарском крае

Проект закона представил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий. Документ устанавливает, что новшество будет распространяться на тех, кто отдыхал на Кубани с 1 июня 2024. Дата выбрана не случайно. Именно с начала июня на курорты края направляются организованные группы отдыхающих с регионов, которые атакуются украинской армией.