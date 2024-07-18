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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

На Кубани отменили курортный сбор для белгородцев

Туристам из Белгородской области сделают послабление на отдыхе в Краснодарском крае

18 июля 2024, 10:03
Фото: 1MI

На Кубани отменили курортный сбор для белгородцев

Проводить отдых на курортах Краснодарского края любят жители из разных регионов, в том числе из обстреливаемых ВСУ. Не так давно кубанские власти решили освободить от оплаты курортного сбора жителей этих территорий, пишет ТАСС.
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Отдых

На одном из заседаний правительства Краснодарского края приняли решение отменить курортный сбор для лиц, имеющих жилплощадь на территориях Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Проект закона представил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий. Документ устанавливает, что новшество будет распространяться на тех, кто отдыхал на Кубани с 1 июня 2024. Дата выбрана не случайно. Именно с начала июня на курорты края направляются организованные группы отдыхающих с регионов, которые атакуются украинской армией.

Курорты Краснодарского края остаются одним из самых главных туристических мест. Отмечается, что в прошлом году на Кубани успели отдохнуть 18,6 млн человек. Это исторический максимум.

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