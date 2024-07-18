Туристам из Белгородской области сделают послабление на отдыхе в Краснодарском крае

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
На одном из заседаний правительства Краснодарского края приняли решение отменить курортный сбор для лиц, имеющих жилплощадь на территориях Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Проект закона представил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий. Документ устанавливает, что новшество будет распространяться на тех, кто отдыхал на Кубани с 1 июня 2024. Дата выбрана не случайно. Именно с начала июня на курорты края направляются организованные группы отдыхающих с регионов, которые атакуются украинской армией.
Курорты Краснодарского края остаются одним из самых главных туристических мест. Отмечается, что в прошлом году на Кубани успели отдохнуть 18,6 млн человек. Это исторический максимум.