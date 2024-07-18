Тело мужчины обнаружили под окнами многоквартирного дома в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Вчера, 17 июля, под окнами многоквартирного дома в микрорайоне Олимпийский Старого Оскола было обнаружено тело молодого человека. Погибшим оказался уроженец города Шебекино.
По информации «9 Канала», он приехал в Старый Оскол, спасаясь от обстрелов, и подрабатывал на стройке. По нашей информации, перед смертью молодой человек записал и отправил голосовое сообщение, в котором рассказал о своей несчастной любви.
Следственный комитет по Белгородской области начал расследование этого происшествия. Назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.
Это не первый похожий случай. В Старом Осколе 17 июня под окнами многоэтажки нашли тело 40-летнего мужчины.
Вечером 16 июля в Ленинградской области под окнами многоэтажки было обнаружено тело молодой женщины. Ею оказалась 25-летняя жительница города Старый Оскол.