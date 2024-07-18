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Следком

Тело мужчины обнаружили под окнами многоквартирного дома в Белгородской области

18 июля 2024, 09:40
Фото: 1MI
Следком
17 июля под окнами высотного дома в Старом Осколе было обнаружено тело молодого шебекинца. Он приехал в Старый Оскол, спасаясь от обстрелов. Известно, что перед смертью молодой человек записал и отправил голосовое сообщение. Следком проводит проверку.

Вчера, 17 июля, под окнами многоквартирного дома в микрорайоне Олимпийский Старого Оскола было обнаружено тело молодого человека. Погибшим оказался уроженец города Шебекино.

По информации «9 Канала», он приехал в Старый Оскол, спасаясь от обстрелов, и подрабатывал на стройке. По нашей информации, перед смертью молодой человек записал и отправил голосовое сообщение, в котором рассказал о своей несчастной любви.

Следственный комитет по Белгородской области начал расследование этого происшествия. Назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.

Это не первый похожий случай. В Старом Осколе 17 июня под окнами многоэтажки нашли тело 40-летнего мужчины.

Вечером 16 июля в Ленинградской области под окнами многоэтажки было обнаружено тело молодой женщины. Ею оказалась 25-летняя жительница города Старый Оскол.

Тело молодой белгородки нашли под окнами многоэтажки в Ленинградской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Труп#Следственный комитет#Новости Старого Оскола#Многоэтажка
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