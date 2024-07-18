Почему белгородцы жалуются на асфальтозавод и кто виноват в невывозе мусора?

Позже на территории больницы в Грайвороне взорвался дрон, из-за чего в подсобном помещении выбило окна. В Старом Хуторе Валуйского округа повреждён частный дом, а в Новопетровке — два частных дома и ЛЭП, из-за чего часть села осталась без света. Пострадавших в этих населённых пунктах нет.