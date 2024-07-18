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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Почему белгородцы жалуются на асфальтозавод и кто виноват в невывозе мусора?

Почему белгородцы жалуются на асфальтозавод и кто виноват в невывозе мусора?

18 июля 2024, 15:30
Фото: 1MI
Сегодня, 18 июля, белгородцам рассказали о новых атаках ВСУ, где есть пострадавшие, о жалобах на асфальтозавод и о результатах проверок касательно мусора, который с трудом вывозят. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

ВСУ продолжают атаковать

Украинский дрон атаковал авто в Отрадном Белгородского района. Машина врезалась в забор частного дома и сгорела.

В результате происшествия пострадали три человека: мужчина, женщина и 17-летний подросток, которые оказались вблизи места происшествия. Госпитализировали только мужчину. Автомобилистка не пострадала.

Позже на территории больницы в Грайвороне взорвался дрон, из-за чего в подсобном помещении выбило окна. В Старом Хуторе Валуйского округа повреждён частный дом, а в Новопетровке — два частных дома и ЛЭП, из-за чего часть села осталась без света. Пострадавших в этих населённых пунктах нет.

Уже вечером стало известно, что в Белгородском и Борисовском районах ранения получили ещё два человека. Рядом с селом Черемошное пострадал тракторист, а в Берёзовке под удар попала женщина, когда административное здание атаковал дрон-камикадзе.

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Почему белгородцы жалуются на асфальтозавод?

Роспотребнадзор провёл проверку асфальтового завода в посёлке Майский Белгородского района, на который жаловались местные жители. Проверка показала, что работа асфальтосмесительной установки на территории завода не проводилась.

В случае возобновления производства асфальта по этому адресу Роспотребнадзор организует исследования воздуха и уровня шума вблизи жилых домов. Ранее жители неоднократно выражали недовольство работой завода, предоставляя фотографии и видео, по которым можно сделать вывод, что завод работает.

Однако руководство Белгородского района утверждало обратное. Глава муниципалитета Анна Куташова сообщила, что администрация Майского сельского поселения не подтвердила факт работы завода, а собственник не планирует запускать производство. Власти утверждают, что нет подходящего места для переноса завода, но жители продолжают искать альтернативные участки.

Кроме того, люди обеспокоены складом инертных материалов, который власти не планируют закрывать.

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Штрафы из-за мусора

Несколько месяцев жители Белгорода и других населённых пунктов сталкиваются с проблемой переполненных мусорных баков и образованием стихийных свалок во дворах. Из-за этого региональная прокуратура провела 22 проверки Центра экологической безопасности и 16 проверок компании «Еврологистик» с целью контроля соблюдения законодательства об обращении с отходами.

По результатам проверок ЦЭБ привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 350 тысяч рублей. Отдельных должностных лиц оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Компанию «Еврологистик» также привлекли к ответственности и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Должностные лица компании-подрядчика заплатят из своих личных средств 25 тысяч рублей.

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