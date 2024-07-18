Побоявшийся утечки персональных данных белгородец перевёл мошенникам 5 млн рублей

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В отдел полиции УМВД России по г. Белгороду с заявлением о мошенничестве обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, что потерял свои накопления по вине аферистов.
Белгородцу поступил звонок в мессенджере. Мужчине сообщили, что взломан его личный кабинет и, к тому же, произошла утечка персональных данных. По словам мошенников, деньги белгородца могут украсть. Решение ситуации представили следующее — накопления нужно было перевести на «безопасный счёт». Мужчина доверился и перевёл 5,4 млн рублей в карманы мошенников. После этого он отправился за кредитом в банк, сотрудники которого объяснили ему, что он стал жертвой обмана.
По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Напомним, что недавно по подобной мошеннической схеме своих накоплений лишилась пожилая жительница Белгорода.