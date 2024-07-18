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Телефонный мошенник

Побоявшийся утечки персональных данных белгородец перевёл мошенникам 5 млн рублей

18 июля 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney
Телефонный мошенник
Житель Белгорода пришёл в полицию и заявил, что стал жертвой аферистов. Преступники позвонили ему и сообщили о том, что его личный кабинет якобы взломали. Мужчина долго не думал и перевёл свои накопления на «безопасный счёт». Подробности сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции УМВД России по г. Белгороду с заявлением о мошенничестве обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, что потерял свои накопления по вине аферистов.

Белгородцу поступил звонок в мессенджере. Мужчине сообщили, что взломан его личный кабинет и, к тому же, произошла утечка персональных данных. По словам мошенников, деньги белгородца могут украсть. Решение ситуации представили следующее — накопления нужно было перевести на «безопасный счёт». Мужчина доверился и перевёл 5,4 млн рублей в карманы мошенников. После этого он отправился за кредитом в банк, сотрудники которого объяснили ему, что он стал жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Напомним, что недавно по подобной мошеннической схеме своих накоплений лишилась пожилая жительница Белгорода.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Полиция#Персональные данные#Новости Белгорода#Белгород#Утечка#Аферисты
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