Пассажиры 10 часов ехали в поезде Белгород — Москва со сломанным кондиционером

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Вчера, 17 июля, поезд отправился из Белгорода в Москву в 22:45. С самого начала поездки начались проблемы с кондиционером, из-за чего вагон сильно перегрелся. Температура воздуха была +34 ˚С. Пассажиры начали жаловаться на невыносимую духоту, на что начальник поезда заявил, что кондиционер работает, «но очень медленно». Хуже всего пришлось пассажирам купе, где нет открываемых окон.
По словам одной из пассажирок, они «всем вагоном просили на остановке вызвать мастера для ремонта кондиционера». Женщина даже обратилась в поддержку, но там ей ответили, что рассмотрят заявление только через 30 дней.
Поезд прибыл в Москву сегодня утром, в 9:00. Люди провели в таких условиях более 10 часов.
Напомним, ранее белгородке понадобилась медицинская помощь из-за отсутствия кондиционера в электричке Белгород — Ржава. От жуткой духоты у женщины случился тепловой удар.
Ранее министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко рассказал, что установить кондиционеры в некоторых автобусах невозможно.