Пассажиры 10 часов ехали в поезде Белгород — Москва со сломанным кондиционером

Вчера, 17 июля, поезд отправился из Белгорода в Москву в 22:45. С самого начала поездки начались проблемы с кондиционером, из-за чего вагон сильно перегрелся. Температура воздуха была +34 ˚С. Пассажиры начали жаловаться на невыносимую духоту, на что начальник поезда заявил, что кондиционер работает, «но очень медленно». Хуже всего пришлось пассажирам купе, где нет открываемых окон.