Очередная трагедия: в Белгородской области утонул мужчина

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
По информации ведомства, 18 июля в селе Крапивное Яковлевского округа в реке Ворскла утонул мужчина. Ему было 38 лет. Трагедия произошла в месте, необорудованном для купания.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее в Алексеевском горокруге в селе Луценково произошёл несчастный случай. В пруду обнаружили тело 54-летнего мужчины. Это был восьмой случай гибели на воде с начала лета.
Ранее в Старом Осколе утонул подросток, а до этого мужчина погиб на глазах своего шестилетнего сына в Белгороде.