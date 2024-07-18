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Published Сегодня, 17:01

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Updated Сегодня, 17:03

В Белгородской области утонул мужчина

Очередная трагедия: в Белгородской области утонул мужчина

18 июля 2024, 17:01
Фото: 1MI

В Белгородской области утонул мужчина

О трагедии сообщили в региональном управлении МЧС. Мужчине было 38 лет.
Сюжет
МЧС

По информации ведомства, 18 июля в селе Крапивное Яковлевского округа в реке Ворскла утонул мужчина. Ему было 38 лет. Трагедия произошла в месте, необорудованном для купания.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Алексеевском горокруге в селе Луценково произошёл несчастный случай. В пруду обнаружили тело 54-летнего мужчины. Это был восьмой случай гибели на воде с начала лета.

Ранее в Старом Осколе утонул подросток, а до этого мужчина погиб на глазах своего шестилетнего сына в Белгороде.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#МЧС#Происшествие#Трагедия#Белгород#Утопление#Река Ворскла
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