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Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Навесы в сквере Белгорода

Нестандартные скамейки и навесы в форме сотов появятся в одном из скверов Белгорода

18 июля 2024, 11:19
Фото: мэрия Белгорода
Навесы в сквере Белгорода

В Белгороде благоустраивают сквер возле поликлиники

Навесы горожане уже могут оценить, а скамьи появятся до конца месяца. Работы проходят по профильному нацпроекту, напомнили в мэрии.

Благоустройство сквера возле детской поликлиники № 4 в Белгороде продолжается. На месте уже установили необычные навесы — в форме сотов. До конца месяца в сквере также установят три большие нестандартные скамейки с урнами.

Работы проходят по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Ранее появилась информация, что на благоустройство готовы были направить более 4 млн рублей.

Дизайн-проект для выполнения работ белгородцы выбирали сами. Благоустройство планировалось завершить до августа.

Благоустройство сквера в Белгороде Благоустройство сквера в Белгороде
Благоустройство сквера в Белгороде Благоустройство сквера в Белгороде
Благоустройство сквера в Белгороде Благоустройство сквера в Белгороде
Благоустройство сквера в Белгороде Благоустройство сквера в Белгороде
Благоустройство сквера в БелгородеБлагоустройство сквера в Белгороде
Благоустройство сквера в Белгороде Благоустройство сквера в Белгороде
Благоустройство сквера в Белгороде
Фото: мэрия Белгорода
Как меняется сквер у детской поликлиники №4 в Белгороде: фоторепортаж
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