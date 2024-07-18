Нестандартные скамейки и навесы в форме сотов появятся в одном из скверов Белгорода

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Благоустройство сквера возле детской поликлиники № 4 в Белгороде продолжается. На месте уже установили необычные навесы — в форме сотов. До конца месяца в сквере также установят три большие нестандартные скамейки с урнами.
Работы проходят по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Ранее появилась информация, что на благоустройство готовы были направить более 4 млн рублей.
Дизайн-проект для выполнения работ белгородцы выбирали сами. Благоустройство планировалось завершить до августа.