Нешаблонные праздники. 19 июля — день без купальников и день пирожков с малиной

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Завтрашний день может подарить массу новых впечатлений. В мире будут праздновать необычные праздники. К примеру, день пирожков с малиной и день без купальников. Звучит интригующе? Познакомьтесь с ними и другими, узнайте, что принесёт нам 19 июля.
В жаркую погоду хочется снять буквально всё, даже купальники! Вероятно, эту идею поддержали люди, которые основали такой провокационный праздник.
День без купальников отмечают каждый год. Он предоставляет людям возможность почувствовать свободу и гармонию с природой, наслаждаясь жизнью без одежды.
К принципам праздника относят принятие собственного тела, свободу и естественность, социальное взаимодействие.
Завтра отмечают ещё один необычный праздник — день пирожков с малиновым вареньем. Правда, хороший повод побаловать себя лакомством?
К тому же, это причина собрать родных и близких за столом и порадовать их домашней выпечкой. Пирожки нравятся всем. А под неспешные душевные беседы они становятся особенно вкусными.
Малину в качестве начинки, вероятно, выбрали не просто так. Эту ягоду связывают с богиней любви и красоты Венерой. Символ и вправду прекрасный.
Природное украшение столицы России отпразднует свой день. Проходит он каждый год.
Учредили День Москвы-реки в 2015 году. Тогда за него голосовали сами жители на портале «Активный гражданин».
Москва-река — одна из крупнейших рек Центральной России. Её длина составляет 502 километра. Исток реки находится в Можайском районе Московской области, а устье — в районе города Коломна.
Считается, что первые поселения на берегах Москвы-реки появились ещё в каменном веке. В VII–VIII веках на её берегах жили вятичи. По одной из версий, название реки происходит от балтийского корня «моск», который означает «вязкий, топкий». В XIV веке Москва-река стала основой для развития торговли. В то же время она была важным стратегическим объектом, который использовался для защиты от врагов.
В XVI веке по Москве-реке стали ходить первые пароходы. В XIX веке на реке построили шлюзы, которые позволяли судам подниматься вверх по течению. В XX веке на реке началось строительство гидроэлектростанций.
Известная пословица гласит: старый друг лучше новых двух. Смысл у неё не слишком радужный. Давайте сделаем его оптимистичнее. Ведь новые друзья — это всегда неизведанность, впечатления и эмоции.
Именно 19 июля вы можете поздравить своих приятелей с праздником, и может, потом они для вас станут ближе.
Без лукавства можно сказать, что люди чувствуют себя более уверенными и жизнерадостными, когда у них есть поддержка друзей. Новые друзья также могут расширить наш взгляд на мир.
Это праздник Русской православной церкви. В этот день вспоминают всех святых, жизнь которых была связана с Троице-Сергиевой лаврой или которые были учениками преподобного Сергия Радонежского.
Уходит праздник корнями в середину XVII века. Тогда смогли восстановить списки учеников Сергия Радонежского и изобразить их на иконе Собора Радонежских святых.
В этот день положено варить варенье из смородины и освобождать от старых запасов холодильники и погреба. А что касается запретов, то 19 июля лучше избегать лунного света и зашториваться на ночь, а также принимать серьёзные решения и смотреть в зеркало.
Какое из правил нарушили? А какое выполнили по правилам?