Нешаблонные праздники. 19 июля — день без купальников и день пирожков с малиной

Считается, что первые поселения на берегах Москвы-реки появились ещё в каменном веке. В VII–VIII веках на её берегах жили вятичи. По одной из версий, название реки происходит от балтийского корня «моск», который означает «вязкий, топкий». В XIV веке Москва-река стала основой для развития торговли. В то же время она была важным стратегическим объектом, который использовался для защиты от врагов.