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МВД опубликовало тревожную статистику о росте организованной преступности в России

МВД опубликовало тревожную статистику о росте организованной преступности в России

18 июля 2024, 07:10
Фото: 1MI
МВД поделилось информацией об увеличении организованной преступности в РФ — рост почти вдвое. В некоторых регионах жить становится опаснее. Это связано в том числе с активностью преступников: всё чаще вместо одиночек действуют организованные преступные группировки, пишут «Новые известия».

По информации МВД, за первые пять месяцев текущего года в РФ организованные криминальные группы или сообщества совершили 16,9 тысячи преступлений. Такого масштаба преступности страна не видела уже много лет — со времён лихих 90-х.

В первые пять месяцев 2023 года количество преступлений ОПГ составило 13,6 тысячи случаев. В 2022 году зарегистрировали 10,8 тысячи случаем, а годом ранее — 9,6 тысячи случаев.

Судебная статистика содержит информацию об ужасных поступках организованных банд, при этом исполнителями почти двух третей преступлений становятся опытные преступники, которых уже привлекали к уголовной ответственности.

Если в 2021 году по статьям «бандитизм, формирование незаконных группировок и организаций или участие в них» приговорили 235 человек, то в 2023 году — уже 334 человека. Масштабы преступлений ОПГ поражают: разъезжающие по городам и сёлам банды продолжают убивать, грабить, насиловать. Иногда их удаётся найти и наказать не сразу.

По данным правоохранительных органов, опасные группировки действуют не только у границ, рядом с местами проведения спецопераций, но и в столичном регионе.

Как отметила в разговоре с «НИ» юрист Светлана Стефанишина, даже в относительно безопасных районах присутствует преступная деятельность ОПГ. По её словам, в данный момент она работает над защитой в уголовных делах, предположительно, совершённых с участием преступной группировки. Среди этих дел — дело о хранении боеприпасов.

Юрист, бывший следователь в МВД Виктор Епифанов подчеркнул в интервью с «НИ», что расследование преступлений, совершаемых организованными группами, требует огромных усилий и ресурсов. По его прогнозу, по мере возвращения бывших заключённых, заключивших контракты на участие в СВО, криминогенная обстановка в стране может ухудшиться. Проблему усугубляет и кадровый дефицит полицейских.

«Решать проблему нужно уже сейчас, и одного „заваливания воевавших квартирами и деньгами“ недостаточно. Нужны силы, средства, ресурсы. С фронта приходит много озлобленных людей, травмированных как физически, так и психически. Всем им нужна реабилитация на уровне государства. А с ней у нас сейчас большие проблемы. И, если её срочно не начать решать, беда будет только накапливаться как снежный ком», — считает Виктор Епифанов.

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#Происшествия#Преступность#Опг
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