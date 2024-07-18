МВД опубликовало тревожную статистику о росте организованной преступности в России

«Решать проблему нужно уже сейчас, и одного „заваливания воевавших квартирами и деньгами“ недостаточно. Нужны силы, средства, ресурсы. С фронта приходит много озлобленных людей, травмированных как физически, так и психически. Всем им нужна реабилитация на уровне государства. А с ней у нас сейчас большие проблемы. И, если её срочно не начать решать, беда будет только накапливаться как снежный ком», — считает Виктор Епифанов.