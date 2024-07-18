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Updated Сегодня, 08:17

Вход в укрытие в Белгороде

«Люди себе ноги переломают»: вход в одно из укрытий в Белгороде проложен пеньками

18 июля 2024, 08:17
Фото: Светлана Белгородская / страница Вячеслава Гладкова в ВК
Вход в укрытие в Белгороде

Белгородцев озадачил вход в укрытие на городском пляже

Горожане опасаются, что люди могут серьёзно пострадать, когда будут бежать в укрытие по неровной поверхности. Мэрия отреагировала на замечание.

Жители областного центра сообщают, что прямо у входа одного из модулей на городском пляже выложили спиленные пеньки. Они могут помешать прятаться.

«Не понимаю, кто додумался положить пеньки перед заходом в укрытие? Это, конечно, эстетично смотрится, но в случае РО люди себе ноги переломают в дырах между ними, дети с их маленькими ножками так уж точно!» — пишут белгородцы и уточняют, что речь идёт об укрытии на городском пляже.

Администрация Белгорода пообещала дать ответ от ответственного по этому вопросу специалиста.

Напомним, что ранее белгородцы также поднимали тему укрытий на городских пляжах. Люди несколько раз не смогли найти укрытие во время ракетной опасности на «Берегах» и были вынуждены стоять под открытым небом.

Вход в укрытие в БелгородеВход в укрытие в Белгороде
Вход в укрытие в Белгороде
Фото: Светлана Белгородская / страница Вячеслава Гладкова в ВК
Не хватило места: белгородцы снова не поместились в укрытия на пляже «Берега»
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#Татьяна Вознюк#Город#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Белгород#Укрытия#Ракетная опасность#Пеньки
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