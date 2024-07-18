«Люди себе ноги переломают»: вход в одно из укрытий в Белгороде проложен пеньками

«Не понимаю, кто додумался положить пеньки перед заходом в укрытие? Это, конечно, эстетично смотрится, но в случае РО люди себе ноги переломают в дырах между ними, дети с их маленькими ножками так уж точно!» — пишут белгородцы и уточняют, что речь идёт об укрытии на городском пляже.