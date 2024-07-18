«Люди себе ноги переломают»: вход в одно из укрытий в Белгороде проложен пеньками

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Жители областного центра сообщают, что прямо у входа одного из модулей на городском пляже выложили спиленные пеньки. Они могут помешать прятаться.
«Не понимаю, кто додумался положить пеньки перед заходом в укрытие? Это, конечно, эстетично смотрится, но в случае РО люди себе ноги переломают в дырах между ними, дети с их маленькими ножками так уж точно!» — пишут белгородцы и уточняют, что речь идёт об укрытии на городском пляже.
Администрация Белгорода пообещала дать ответ от ответственного по этому вопросу специалиста.
Напомним, что ранее белгородцы также поднимали тему укрытий на городских пляжах. Люди несколько раз не смогли найти укрытие во время ракетной опасности на «Берегах» и были вынуждены стоять под открытым небом.