Курсанты военно-патриотического объединения молодёжи «Поколение» провели сборы

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Уже много лет такие выездные сборы поддерживает фонд «Поколение» Андрея Скоча.
Заступать в наряд, обращаться с оружием, маскироваться, оказывать медицинскую помощь и работать с парашютом, проходить препятствия с помощью туристического снаряжения, готовить и разжигать костёр здесь умеют не только юноши, но и девчонки.
Захватить позиции противника. Быстро и без потерь. Это задание урока тактической подготовки. Здесь курсанты учатся перемещаться с учебным оружием, оказывать первую помощь, эвакуировать раненых. Руководитель ВПК «Барс» Иван Акинин на месте анализирует действия.
«Главное — слышать друг друга. Видеть друг друга. Понимать, что они делают. Правильно подать команду. Правильно переместиться. Правильно занять позицию. Тонкостей очень много» — Иван Акинин, руководитель военно-патриотического клуба «Барс», города Губкин.
Ранний подъем и сразу к тренировкам. Дежурный отряд совершенствует быт. Остальные — изучают оружие, собирают парашют, отрабатывают прыжки.
«На данном этапе у нас представлена подвесная система парашютная. Курсанты отрабатывают особый случай в воздухе, особый случай при приземлении, а также отработка на земле определенных действий парашютиста, которые он обязан знать для его безопасности» — Иван Комаревцев, руководитель военно-патриотического клуба «Барс», город Губкин
Одно из самых сложных заданий — полоса препятствий. Инструкторы готовят ее заранее — переправа вброд, подъем в гору, работа в паре на канатах с целью выбраться из ловушки.
«Ребята вокруг лагеря делают посты, организуют дозор. Чтобы никто лишний не прошел. Как правильно замаскироваться. Как правильно пользоваться оружием. Как правильно оказать медицинскую помощь. Как преодолеть трудности какие-то, использовав туристическое снаряжение. А помимо всех вот этих военных здесь еще играют в волейбол, футбол, различные игры. Вечером еще сидят у костра» — Юрий Романов, председатель Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодёжи «Поколение».
Сегодня курсанты — завтра военнослужащие. И летний слет военно-патриотического объединения молодежи «Поколение» готовит их к трудностям будущей учебы или службы.
«Здесь формируются самые лучшие качества: быть защитником Отечества, быть защитником своей семьи. Это тоже крайне важно. Сегодня мы говорим, что объединение имеет все необходимое для работы. Материально-техническая база одна из самых лучших в Белгородской области» — Алексей Мирошник, помощник депутата ГД РФ А. В. Скоча
Проводит такие сборы благотворительный фонд Андрея Скоча «Поколение». Наставники разных военно-патриотических клубов своей энергией и энтузиазмом заряжают участников. В августе курсанты соберутся снова, но уже в Подмосковье. Их ожидают прыжки с парашютом.