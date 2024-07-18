Курсанты военно-патриотического объединения молодёжи «Поколение» провели сборы

«Ребята вокруг лагеря делают посты, организуют дозор. Чтобы никто лишний не прошел. Как правильно замаскироваться. Как правильно пользоваться оружием. Как правильно оказать медицинскую помощь. Как преодолеть трудности какие-то, использовав туристическое снаряжение. А помимо всех вот этих военных здесь еще играют в волейбол, футбол, различные игры. Вечером еще сидят у костра» — Юрий Романов, председатель Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодёжи «Поколение».