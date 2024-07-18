К чему бы это: белгородцы на треть чаще стали обращаться за получением загранпаспорта

В 2023 году за первые три месяца 5,4 тысячи жителей получили загранпаспорта, в этом году уже 6,9 тысячи. При этом увеличилась и выдача паспорта нового образца на 10 лет — с 2,7 тысяч до 5,3 тысяч документов. Паспорт с пятилетним сроком действия получило на 40% меньше — с 2,7 тысяч до 1,6 тысяч.