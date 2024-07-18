К чему бы это: белгородцы на треть чаще стали обращаться за получением загранпаспорта

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Почти на 30% увеличилось количество белгородцев, которые обратились за выдачей заграничного паспорта в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2023 году за первые три месяца 5,4 тысячи жителей получили загранпаспорта, в этом году уже 6,9 тысячи. При этом увеличилась и выдача паспорта нового образца на 10 лет — с 2,7 тысяч до 5,3 тысяч документов. Паспорт с пятилетним сроком действия получило на 40% меньше — с 2,7 тысяч до 1,6 тысяч.
По замене внутреннего паспорта обратилось 16,3 тысяч человек, общее количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 22,5%.
Напомним, что с 1 июля 2024 года госпошлина на загранпаспорта нового образца увеличилась для детей и взрослых. Паспорт с биометрией обойдётся в 6 тысяч рублей для взрослого и 3 тысячи для ребёнка, пошлина на документ старого образца не менялась.