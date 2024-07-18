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Белгородцы за три месяца получили на 1,5 тысячи загранпаспортов больше

К чему бы это: белгородцы на треть чаще стали обращаться за получением загранпаспорта

18 июля 2024, 12:46
Фото: 1MI

Белгородцы за три месяца получили на 1,5 тысячи загранпаспортов больше

В первом квартале 2024 года за выдачей загранпаспорта обратилось на 30% больше белгородцев, чем за аналогичный период 2023 года. Примечательно, что выдача паспортов нового образца увеличилась почти вдвое.

Почти на 30% увеличилось количество белгородцев, которые обратились за выдачей заграничного паспорта в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2023 году за первые три месяца 5,4 тысячи жителей получили загранпаспорта, в этом году уже 6,9 тысячи. При этом увеличилась и выдача паспорта нового образца на 10 лет — с 2,7 тысяч до 5,3 тысяч документов. Паспорт с пятилетним сроком действия получило на 40% меньше — с 2,7 тысяч до 1,6 тысяч.

По замене внутреннего паспорта обратилось 16,3 тысяч человек, общее количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 22,5%.

Напомним, что с 1 июля 2024 года госпошлина на загранпаспорта нового образца увеличилась для детей и взрослых. Паспорт с биометрией обойдётся в 6 тысяч рублей для взрослого и 3 тысячи для ребёнка, пошлина на документ старого образца не менялась.

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#Алёна Мальцева#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Госпошлина#Биометрия#Заграничные паспорта
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