«Это очередной уверенный шаг», — Гладков о новом центре протезирования в Белгороде

Помощь планируют оказывать на межрегиональном уровне. Кроме этого, за протезированием могут обратиться участники и ветераны СВО. К примеру, белгородец Дмитрий вернулся из зоны СВО без ноги, ему установили протез. Теперь мужчине не нужно ехать в другой регион за коррекцией протеза. Отметим, что в процессе носки его нужно периодически корректировать, чтобы было удобно двигаться.