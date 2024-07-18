«Это очередной уверенный шаг», — Гладков о новом центре протезирования в Белгороде

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Белгородский филиал АО «ЦИТО» — это межрегиональный центр по высокотехнологичному протезированию и реабилитации в Белгородской области. Реализация такого проекта стала возможной благодаря трёхстороннему соглашению между правительством Белгородской области, фондом «Защитники Отечества» и АО «ЦИТО».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков стал участником открытия.
«Очень благодарен Денису Валентиновичу Мантурову — первому заместителю председателя правительства Российской Федерации, Анне Евгеньевне Цивилевой — председателю государственного фонда „Защитники Отечества“ и Виктору Семеновичу Спектору — генеральному директору АО „ЦИТО“. Для нас, конечно, это новый опыт. Мы будем стараться, чтобы с максимальным удобством для всех без исключения жителей были созданы условия в этом центре. Мы делаем сегодня уверенные шаги вместе с федеральными специалистами в том, чтобы оказать достойную помощь нашим бойцам и нашим мирным жителям. Для нас важен каждый человек. Этот центр — очередной уверенный шаг, поэтому мы надеемся, что сможем со временем открыть подобный большой центр в нашей Белгородской области. Мы сделаем все, чтобы выполнить свои обещания, чтобы никто не оставался со своей бедой один на один», — подчеркнул губернатор.
АО «ЦИТО» — одно из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии, которое занимает одно из лидирующих мест по обеспечению населения протезами. Генеральный директор «ЦИТО» Виктор Спектор отметил, что это только первый шаг на пути к всеобщей доступности услуг высокофункционального протезирования. По его словам, до конца года филиалы предприятий планируют открыть в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Омской областях.
Сергей Вылегжанин, заместитель руководителя Государственного фонда «Защитники Отечества» по медицинскому блоку выразил слова признательности Гладкову за то, что первый подобный центр открылся именно в Белгороде.
Здание центра расположено в центре города, оно состоит из двух этажей. На первом работает регистратура, где можно записаться на приём с замеркой для дальнейшего поэтапного производства изделий. На втором — проходят терапевтические занятия по лечебной физической культуре и адаптации пациентов. Региональный «ЦИТО» оснащён современным оборудованием, включая диагностические, физиотерапевтические и реабилитационные системы с поддержкой искусственного интеллекта.
Работа с пациентами в новом Центре будет вестись в рамках комплексного подхода, разработанного совместно с ведущими специалистами Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Минобороны России.
Помощь планируют оказывать на межрегиональном уровне. Кроме этого, за протезированием могут обратиться участники и ветераны СВО. К примеру, белгородец Дмитрий вернулся из зоны СВО без ноги, ему установили протез. Теперь мужчине не нужно ехать в другой регион за коррекцией протеза. Отметим, что в процессе носки его нужно периодически корректировать, чтобы было удобно двигаться.
Ожидается, что в Центре смогут оказывать помощь не менее 500 пациентам в год.
Также напомним, что ранее в Белгородской области уже реализовывали крупные социально значимые проекты. Так, в прошлом году в Белгороде был открыт региональный Центр адаптивных видов спорта «Вершина», который стал одним из лучших в стране.