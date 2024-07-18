Для неприграничных школ в Белгородской области закупили партию бронеплёнки

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Социальные объекты в Белгородской области дополнительно защитят бронеплёнкой. Её закупили в количестве 100 квадратных метров.
Плёнку получат соцучреждения из отдалённых от границы городов — Старого Оскола и Губкина. Это школы, детские сады, учреждения здравоохранения, культуры, спорта.
Полностью обеспечить их дополнительной защитой планируют до конца лета.
Напомним, что ранее губернатор призвал директоров школ не оставлять излишки защитной плёнки «на потом», а использовать, чтобы обеспечивать безопасность детей и взрослых. Он призвал проследить за этой ситуацией.