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Для неприграничных школ в Белгородской области закупили партию бронеплёнки

Для неприграничных школ в Белгородской области закупили партию бронеплёнки

18 июля 2024, 06:38
Фото: 1MI
Всего закуплено 100 тыс. кв. м бронеплёнки. Ею оклеят окна школ, детсадов, больниц, учреждений культуры и спорта. При этом плёнку поставят в неприграничные районы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Граница

Социальные объекты в Белгородской области дополнительно защитят бронеплёнкой. Её закупили в количестве 100 квадратных метров.

Плёнку получат соцучреждения из отдалённых от границы городов — Старого Оскола и Губкина. Это школы, детские сады, учреждения здравоохранения, культуры, спорта.

Полностью обеспечить их дополнительной защитой планируют до конца лета.

Напомним, что ранее губернатор призвал директоров школ не оставлять излишки защитной плёнки «на потом», а использовать, чтобы обеспечивать безопасность детей и взрослых. Он призвал проследить за этой ситуацией.

Директора белгородских школ оставляют излишки бронеплёнки «на потом»
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Губкин#Граница#Школы#Новости Белгорода#Учебный год#Социальные объекты#Белгород#Вячеслав Гладков#Бронеплёнка
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