Чем полезна черешня и какую лучше покупать?

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни

Черешня — одно из самых популярных летних лакомств. Сейчас сезон этой ягоды в самом разгаре. О том, чем она полезна и как её выбирать и хранить, рассказали в региональном ведомстве по надзору в сфере защиты прав потребителей.