Чем полезна черешня и какую лучше покупать?

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Летом на витринах магазинов часто можно увидеть яркие и блестящие ягоды. В том числе черешню. Её любят многие. Однако не все знают о правилах выбора и хранения этой ягоды.
По информации Роспотребнадзора, черешня содержит в себе широкий спектр полезных макроэлементов. Среди них — кальций, железо, магний, фосфор, марганец, калий и витамины А, В1, В2, С, Е.
Как и любая ягода, она обладает низким калоражем: в 100 её граммах содержится всего 50-56 ккал.
Преимуществом черешни в сравнении с вишней является её невысокая кислотность. Для желудка она будет более щадящей. Также черешня обладает противовоспалительным свойством.
Как выбрать вкусные ягоды:
Отмечается, что светлые сорта черешни отличаются более нежным вкусом и лёгкой кислинкой, а тёмные — всегда очень сладкие.
Храните черешню лучше немытой и вместе с плодоножкой, иначе она быстро пропадёт.
Также Роспотребнадзор предупреждает о важном правиле при употреблении ягод — промывайте их под струёй прохладной чистой воды. Только так можно удалить все микробы и следы химикатов с поверхности.