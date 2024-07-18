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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Черешня

Чем полезна черешня и какую лучше покупать?

18 июля 2024, 13:27
Фото: 1MI
Черешня

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни

Черешня — одно из самых популярных летних лакомств. Сейчас сезон этой ягоды в самом разгаре. О том, чем она полезна и как её выбирать и хранить, рассказали в региональном ведомстве по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Летом на витринах магазинов часто можно увидеть яркие и блестящие ягоды. В том числе черешню. Её любят многие. Однако не все знают о правилах выбора и хранения этой ягоды.

По информации Роспотребнадзора, черешня содержит в себе широкий спектр полезных макроэлементов. Среди них — кальций, железо, магний, фосфор, марганец, калий и витамины А, В1, В2, С, Е.

Как и любая ягода, она обладает низким калоражем: в 100 её граммах содержится всего 50-56 ккал.

Преимуществом черешни в сравнении с вишней является её невысокая кислотность. Для желудка она будет более щадящей. Также черешня обладает противовоспалительным свойством.

Как выбрать вкусные ягоды:

  • не покупайте черешню в стихийных местах торговли;
  • внимательно осмотрите ягоды, на них не должно быть вмятин, трещин и пятен;
  • не оставляйте без внимания и плодоножку, она должна быть зелёного цвета и легко гнуться;
  • не путайте цвет ягод, у каждого сорта — свой.

Отмечается, что светлые сорта черешни отличаются более нежным вкусом и лёгкой кислинкой, а тёмные — всегда очень сладкие.

Храните черешню лучше немытой и вместе с плодоножкой, иначе она быстро пропадёт.

Также Роспотребнадзор предупреждает о важном правиле при употреблении ягод — промывайте их под струёй прохладной чистой воды. Только так можно удалить все микробы и следы химикатов с поверхности.

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