Более 400 стойленцев получили награды ко Дню металлурга

В этом году шесть стойленцев отмечены государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Звания «Почетный горняк» удостоены 22 работника Стойленского ГОКа, почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награждены 30 человек. 62 стойленца отмечены областными наградами, среди них — мастер цеха железнодорожного транспорта Геннадий Криволапов, которому вручили медаль «За заслуги перед землей Белгородской» II степени.