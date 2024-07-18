Более 400 стойленцев получили награды ко Дню металлурга

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Стойленцев чествовали на торжественных собраниях, которые прошли на комбинате в предпраздничную неделю.
«Стойленский ГОК — уникальное предприятие, которое благодаря высокой эффективности и качеству продукции, входит в тройку ведущих российских предприятий по производству железорудного сырья. Этот успех — результат ежедневной работы сплоченной и слаженной команды, где ценен каждый.
Семейные династии, выдающиеся люди — часть истории, настоящее и надежное будущее комбината. Стойленцы обладают особой трудовой закалкой, это профессионалы своего дела, передающие из поколения в поколение любовь и преданность выбранному делу.
Благодарю каждого работника за добросовестный труд, надежность и энергию, которую вы вкладываете в развитие предприятия», — отметил генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.
В этом году шесть стойленцев отмечены государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Звания «Почетный горняк» удостоены 22 работника Стойленского ГОКа, почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награждены 30 человек. 62 стойленца отмечены областными наградами, среди них — мастер цеха железнодорожного транспорта Геннадий Криволапов, которому вручили медаль «За заслуги перед землей Белгородской» II степени.
56 сотрудников Стойленского ГОКа отмечены наградами Старооскольского городского округа, шестерым из них вручили медаль «За заслуги» Старооскольского городского округа.
Корпоративными наградами различного уровня отмечены 56 работников комбината: трое стойленцев стали обладателями специальной премии «Золотой фонд» Стойленского ГОКа, Почетный знак СГОКа I и II степени (золото и серебро) поулчили 53 человека.
25 стойленцев отмечены наградами горно-металлургического профсоюза России.
Также в канун Дня металлурга во всех структурных подразделениях Стойленского ГОКа обновили Доски почета, на которых разместили портреты 126-ти передовиков производства. Портреты еще 36 стойленцев украсили главную Доску почета комбината.