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Более 400 стойленцев получили награды ко Дню металлурга

Более 400 стойленцев получили награды ко Дню металлурга

18 июля 2024, 11:15
Фото: СГОК
Накануне профессионального праздника Дня металлурга более 400 работникам Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) вручили государственные, ведомственные, региональные, городские и корпоративные награды.

Стойленцев чествовали на торжественных собраниях, которые прошли на комбинате в предпраздничную неделю.

«Стойленский ГОК — уникальное предприятие, которое благодаря высокой эффективности и качеству продукции, входит в тройку ведущих российских предприятий по производству железорудного сырья. Этот успех — результат ежедневной работы сплоченной и слаженной команды, где ценен каждый.

Семейные династии, выдающиеся люди — часть истории, настоящее и надежное будущее комбината. Стойленцы обладают особой трудовой закалкой, это профессионалы своего дела, передающие из поколения в поколение любовь и преданность выбранному делу.

Благодарю каждого работника за добросовестный труд, надежность и энергию, которую вы вкладываете в развитие предприятия», — отметил генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.

В этом году шесть стойленцев отмечены государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Звания «Почетный горняк» удостоены 22 работника Стойленского ГОКа, почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награждены 30 человек. 62 стойленца отмечены областными наградами, среди них — мастер цеха железнодорожного транспорта Геннадий Криволапов, которому вручили медаль «За заслуги перед землей Белгородской» II степени.

Фото: СГОК

56 сотрудников Стойленского ГОКа отмечены наградами Старооскольского городского округа, шестерым из них вручили медаль «За заслуги» Старооскольского городского округа.

Корпоративными наградами различного уровня отмечены 56 работников комбината: трое стойленцев стали обладателями специальной премии «Золотой фонд» Стойленского ГОКа, Почетный знак СГОКа I и II степени (золото и серебро) поулчили 53 человека.

25 стойленцев отмечены наградами горно-металлургического профсоюза России.

Также в канун Дня металлурга во всех структурных подразделениях Стойленского ГОКа обновили Доски почета, на которых разместили портреты 126-ти передовиков производства. Портреты еще 36 стойленцев украсили главную Доску почета комбината.

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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Производство#Промышленность#Государственные награды#Награды#День металлурга
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