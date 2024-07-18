Белгородцы стали реже устраиваться на работу неофициально

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Количество людей, занятых неофициально в России, увеличилось на 1,7 миллиона человек в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сейчас в России насчитывается 14,4 миллиона «работников-неформалов». Это максимальное квартальное значение с четвёртого квартала 2021 года. Доля занятых в неформальном секторе также достигла максимума — 19,6%. То есть примерно каждый пятый трудящийся в нашей стране не работает на официально зарегистрированном предприятии.
В Белгородской области ситуация особенная. Здесь произошло одно из самых заметных сокращений неформальной занятости.
В первом квартале 2023 года количество неформально занятых людей составило 176 248 человек, что соответствует 22,3% от общей численности занятого населения. А в 2024 году это число снизилось до 152 419 человек и составило 19,3%.
Для сравнения, в Воронежской области количество людей, соответствующих этому критерию, также уменьшилось — с 19,3% до 17,9%, что составляет примерно 5,5 тысячи человек. В Курской области этот показатель снизился незначительно — на 2,4%, что равно примерно 2,5 тысячи человек.
Напомним, в недавнем исследовании выяснилось, что только 15% жителей Белгорода получают удовольствие от своей работы.