Белгородцы стали реже устраиваться на работу неофициально

Сейчас в России насчитывается 14,4 миллиона «работников-неформалов». Это максимальное квартальное значение с четвёртого квартала 2021 года. Доля занятых в неформальном секторе также достигла максимума — 19,6%. То есть примерно каждый пятый трудящийся в нашей стране не работает на официально зарегистрированном предприятии.