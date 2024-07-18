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Updated Сегодня, 14:51

Автомобиль

Белгородец отомстил своему знакомому, без спроса продав его автомобиль

18 июля 2024, 14:51
Фото: Изображение Midjourney
Автомобиль
Потерпевший не выплатил своему работнику обещанную зарплату, поэтому тот придумал план мести: он продал неисправный автомобиль мужчины без его ведома. За кражу его наказали в Старооскольском городском суде.
Сюжет
Кража

10 января 33-летний житель Старооскольского округа продал своему знакомому чужой автомобиль. Однако ключей от транспорта у белгородца не было, поэтому тот сообщил покупателю только место расположения машины. Знакомый приехал на место вместе с эвакуатором и вывез покупку с места парковки, заплатив «хозяину» 35 тысяч рублей.

Настоящий же хозяин потерпел значительный имущественный ущерб на сумму 245 тысяч 999 рублей 76 копеек.

В суде обвиняемый свою вину признал и рассказал, что захотел заработать на этой машине не случайно. По его словам, он познакомился с потерпевшим ещё в сентябре 2023 года и какое-то время ездил вместе с ним на работу в Ростов-на-Дону. За выполненные услуги ему полагалось выплатить 30-35 тысяч рублей, но зарплату мужчина так и не увидел. Тогда белгородец решил продать неисправную машину человека, который его обманул, без его ведома.

Уже в отделении полиции мужчина вернул своему обманутому знакомому 35 тысяч рублей за «покупку» автомобиля, а потерпевшему хозяину транспорта — 90 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.

Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ на полтора года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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