Белгородец отомстил своему знакомому, без спроса продав его автомобиль

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
10 января 33-летний житель Старооскольского округа продал своему знакомому чужой автомобиль. Однако ключей от транспорта у белгородца не было, поэтому тот сообщил покупателю только место расположения машины. Знакомый приехал на место вместе с эвакуатором и вывез покупку с места парковки, заплатив «хозяину» 35 тысяч рублей.
Настоящий же хозяин потерпел значительный имущественный ущерб на сумму 245 тысяч 999 рублей 76 копеек.
В суде обвиняемый свою вину признал и рассказал, что захотел заработать на этой машине не случайно. По его словам, он познакомился с потерпевшим ещё в сентябре 2023 года и какое-то время ездил вместе с ним на работу в Ростов-на-Дону. За выполненные услуги ему полагалось выплатить 30-35 тысяч рублей, но зарплату мужчина так и не увидел. Тогда белгородец решил продать неисправную машину человека, который его обманул, без его ведома.
Уже в отделении полиции мужчина вернул своему обманутому знакомому 35 тысяч рублей за «покупку» автомобиля, а потерпевшему хозяину транспорта — 90 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.
Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ на полтора года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Приговор ещё не вступил в законную силу.