Белгородец отомстил своему знакомому, без спроса продав его автомобиль

В суде обвиняемый свою вину признал и рассказал, что захотел заработать на этой машине не случайно. По его словам, он познакомился с потерпевшим ещё в сентябре 2023 года и какое-то время ездил вместе с ним на работу в Ростов-на-Дону. За выполненные услуги ему полагалось выплатить 30-35 тысяч рублей, но зарплату мужчина так и не увидел. Тогда белгородец решил продать неисправную машину человека, который его обманул, без его ведома.