Белгородэнерго: Несанкционированные работы около ЛЭП смертельно опасны

Если спецтехника задела провода, водителю, чтобы сохранить жизнь, нельзя покидать салон. Человек в безопасности, пока находится в автомобиле. Необходимо сразу связаться с энергетиками по телефону 8-800-220-0-220 или номеру 112 для обесточивания линии. По возможности принять меры к разрыву контакта — отведению подвижных частей механизма от проводов ЛЭП на расстояние не менее 1,5 метра.