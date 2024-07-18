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Published Сегодня, 12:56

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Суд

Апелляция помогла: суд изменил меру наказания для экс-зама Сергиенко

18 июля 2024, 12:56
Фото: 1MI
Суд

Белгородский суд изменил решение по делу Зинаиды Анпиловой

В мае этого года вынесли наказание по делу о крупной взятке против заместительницы главы администрации Старооскольского горокруга Зинаиды Анпиловой. Ей назначили штраф и реальный срок. Однако его заменили на условный после апелляции, сообщает Telegram-канал «Белгород. Инсайды».
Сюжет
Штраф

По информации источника, Белгородский областной суд изменил решение по делу старооскольской экс-чиновницы Зинаиды Анпиловой после апелляции. Вместо реального ей назначили условный.

Ранее Анпиловой дали реальный срок в виде восьми с половиной лет со штрафом в размере 19 млн рублей.

Напомним, что бывшую заместительницу главы администрации Старооскольского горокруга Зинаиду Анпилову обвинили в получении взятки двухкомнатной квартирой стоимостью 3,8 млн рублей. В отношении неё возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Сколько лет в колонии проведёт чиновница из Старого Оскола за получение взятки?
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