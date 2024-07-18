Апелляция помогла: суд изменил меру наказания для экс-зама Сергиенко

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
По информации источника, Белгородский областной суд изменил решение по делу старооскольской экс-чиновницы Зинаиды Анпиловой после апелляции. Вместо реального ей назначили условный.
Ранее Анпиловой дали реальный срок в виде восьми с половиной лет со штрафом в размере 19 млн рублей.
Напомним, что бывшую заместительницу главы администрации Старооскольского горокруга Зинаиду Анпилову обвинили в получении взятки двухкомнатной квартирой стоимостью 3,8 млн рублей. В отношении неё возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).