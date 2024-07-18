Апелляция помогла: суд изменил меру наказания для экс-зама Сергиенко

Белгородский суд изменил решение по делу Зинаиды Анпиловой

В мае этого года вынесли наказание по делу о крупной взятке против заместительницы главы администрации Старооскольского горокруга Зинаиды Анпиловой. Ей назначили штраф и реальный срок. Однако его заменили на условный после апелляции, сообщает Telegram-канал «Белгород. Инсайды».