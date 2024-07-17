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«Яндекс» превратится в Nebius: какие изменения ждут компанию?

«Яндекс» превратится в Nebius: какие изменения ждут компанию?

17 июля 2024, 10:09
Фото: Роман Канащук/ ТАСС
Yandex продал свои российские активы ЗПИФу «Консорциум Первый», оставив только убыточные стартапы с чистым убытком в 7,26 млрд руб. Теперь Yandex будет носить название Nebius. О том, что произошло с компанией, — в материале Бел.Ру.

Что будет с «Яндексом»?

Голландская Yandex перестала руководить российским «Яндексом», продав эти права ЗПИФу «Консорциум. Первый» за 475 млрд рублей. Из-за этого привычное нам название до 31 июля сменится на Nebius. Прежние бренды «Яндекса» исчезнут — их использование прекратят.

Продажа акций МКПАО «Яндекс» начнётся 24 июля текущего года на Московской бирже под символом YDEX. Также в скором времени изменится состав команды компании и совет директоров.

Как проходила сделка?

Ранее российский «Яндекс» принадлежал нидерландской Yandex, которая находилась под управлением Аркадия Воложа. В 2011 году акции компании вышли на Московскую биржу, а уже в 2022 году было принято решение разделить компанию на российскую и международную.

Общая стоимость соглашения по продаже российского «Яндекса» составила 475 млрд рублей — из них 230 млрд выплатили в китайских юанях в наличном виде. Остальные средства передали Yandex 176 миллионов его же акций класса «А», которые дают право на один голос за одну ценную бумагу.

На сегодняшний день сделка уже завершилась.

К чему привёл уход Yandex из России?

В результате выхода из России Yandex лишился 95% всех своих активов и персонала. На сегодняшний день у международной части компании осталось несколько стартапов в сфере искусственного интеллекта Nebius AI и Toloka AI, изготовитель беспилотного транспорта Avdrive, платформа TripleTen, а также дата-центр в Финляндии и другое.

Известно, что все стартапы, оставшиеся у голландской компании, приносят убытки. В первые три месяца текущего года их выручка составила 1,045 миллиарда рублей, при этом две трети этой суммы пришлось на Nebius AI.

Скорректированный показатель EBITDA, в свою очередь, имел отрицательное значение и составил 6,4 миллиарда рублей. Чистый убыток достиг 7,26 миллиарда рублей.

Как продажа повлияет на российскую компанию?

Предполагается, что смена руководства почти не отразится на деятельности российской компании «Яндекс»: помимо смены названия и логотипа, о других изменениях пока не известно.

В компании заявляли, что они продолжат развивать различные сервисы, облачные технологии, автономные автомобили, технологии ИИ и другие перспективные в современном мире направления.

Напомним, что о решении продать бизнес «Яндекса» стало известно ещё 5 февраля 2024 года. Российская часть компании сохраняет за собой все бизнесы, технологии, сервисы и активы группы Yandex N.V., однако лишается зарубежных стартапов. Как выяснилось, потеря невелика — именно эти стартапы приносят голландской компании основные убытки.

Закрытие первого этапа сделки состоялось в мае 2024 года. Головной офис российской компании теперь будет располагаться в Калининградской области.

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#Александра Склярова#Общество#Яндекс
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