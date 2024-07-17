«Яндекс» превратится в Nebius: какие изменения ждут компанию?

В результате выхода из России Yandex лишился 95% всех своих активов и персонала. На сегодняшний день у международной части компании осталось несколько стартапов в сфере искусственного интеллекта Nebius AI и Toloka AI, изготовитель беспилотного транспорта Avdrive, платформа TripleTen, а также дата-центр в Финляндии и другое.