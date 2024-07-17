Водителей могут жёстче наказывать за управление авто без номеров

Законопроект распространяется на те случаи, при которых используются устройства, препятствующие идентификации номера машины либо пытающиеся его скрыть. В настоящее время за такое правонарушение грозит либо штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение водительских прав до трёх месяцев. В случае если законопроект одобрят, наказание ужесточат, а подобное правонарушение выделят в отдельный состав.