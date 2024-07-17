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Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

В России могут ужесточить ответственность за сокрытие автомобильных номеров

Водителей могут жёстче наказывать за управление авто без номеров

17 июля 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney

В России могут ужесточить ответственность за сокрытие автомобильных номеров

Водителей, скрывающих автомобильные номера, ждёт возможное ужесточение наказания. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале палаты.

Законопроект распространяется на те случаи, при которых используются устройства, препятствующие идентификации номера машины либо пытающиеся его скрыть. В настоящее время за такое правонарушение грозит либо штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение водительских прав до трёх месяцев. В случае если законопроект одобрят, наказание ужесточат, а подобное правонарушение выделят в отдельный состав.

Ещё одно ужесточение коснётся повторного управления автомобилем без регистрационных знаков: за это россиянам может грозить лишение водительских прав до полутора лет.

Авторы законопроекта уверены, что подобные нововведение уменьшат предпосылки к нарушению правил дорожного движения и возникновению ДТП.

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#Александра Склярова#Общество#Лишение водительских прав#Автомобильные номера#Сокрытие
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