Водителей могут жёстче наказывать за управление авто без номеров

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Законопроект распространяется на те случаи, при которых используются устройства, препятствующие идентификации номера машины либо пытающиеся его скрыть. В настоящее время за такое правонарушение грозит либо штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение водительских прав до трёх месяцев. В случае если законопроект одобрят, наказание ужесточат, а подобное правонарушение выделят в отдельный состав.
Ещё одно ужесточение коснётся повторного управления автомобилем без регистрационных знаков: за это россиянам может грозить лишение водительских прав до полутора лет.
Авторы законопроекта уверены, что подобные нововведение уменьшат предпосылки к нарушению правил дорожного движения и возникновению ДТП.