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Published Сегодня, 08:48

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В Белгородской области утвердили новые ставки арендной платы

Во сколько теперь обойдётся аренда недвижимости в Белгороде?

17 июля 2024, 08:48
Фото: 1MI

В Белгородской области утвердили новые ставки арендной платы

Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области опубликовало приказ, в котором утвердило ставки арендной платы на недвижимость в регионе. Самые высокие в Белгороде действуют в центральной части, а самые низкие — в районе Крейды, Сумской и Болховца.

Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области определило ставки арендной платы, используемые для определения конечной суммы аренды недвижимости.

В Белгороде самые высокие ставки на аренду будут действовать в центральной части города, а самые низкие — в районе Крейды, Сумской и Балховца.

Установлены следующие ставки арендной платы за квадратный метр в месяц без учёта НДС:

  • для торгово-офисных помещений — от 305 до 534 рублей;
  • для объектов недвижимости бытового обслуживания и общественного питания — от 237 до 391 рубля;
  • для складов — от 125 до 162 рублей;
  • для производственных помещений — от 175 до 225 рублей;
  • для объектов социальной деятельности (например, образовательных, медицинских учреждений, спортивных объектов, социальных служб) — от 87 до 146 рублей.

Информацию о ставках в других муниципалитетах Белгородской области вы найдёте в таблице из приказа ниже.

Напомним, недавно в регионе также расширили список тех, кто может получить выплаты в качестве компенсации за аренду жилья.

Утверждение арендной платы в Белгороде и Старооскольском горокругеУтверждение арендной платы в Белгороде и Старооскольском горокруге
Утверждение арендной платы в Губкинском горокруге и Белгородском районеУтверждение арендной платы в Губкинском горокруге и Белгородском районе
Утверждение арендной платы в остальных муниципалитетахУтверждение арендной платы в остальных муниципалитетах
Утверждение арендной платы в Белгороде и Старооскольском горокруге
Фото: Страница приказа министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области
В Белгородской области расширили список получателей выплат на аренду жилья
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