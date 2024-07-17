Во сколько теперь обойдётся аренда недвижимости в Белгороде?

В Белгородской области утвердили новые ставки арендной платы

Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области опубликовало приказ, в котором утвердило ставки арендной платы на недвижимость в регионе. Самые высокие в Белгороде действуют в центральной части, а самые низкие — в районе Крейды, Сумской и Болховца.