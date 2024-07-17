Во сколько теперь обойдётся аренда недвижимости в Белгороде?

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области определило ставки арендной платы, используемые для определения конечной суммы аренды недвижимости.
В Белгороде самые высокие ставки на аренду будут действовать в центральной части города, а самые низкие — в районе Крейды, Сумской и Балховца.
Установлены следующие ставки арендной платы за квадратный метр в месяц без учёта НДС:
Информацию о ставках в других муниципалитетах Белгородской области вы найдёте в таблице из приказа ниже.
Напомним, недавно в регионе также расширили список тех, кто может получить выплаты в качестве компенсации за аренду жилья.