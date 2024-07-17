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В пруду в Белгородской области обнаружили тело мужчины

В пруду в Белгородской области обнаружили тело мужчины

17 июля 2024, 06:27
Фото: 1MI
В Алексеевском горокруге в селе Луценково произошёл несчастный случай. В пруду обнаружили тело 54-летнего мужчины. Подробности трагедии сообщили в управлении МЧС России по Белгородской области.
Сюжет
МЧС

Во вторник, 16 июля, в селе Луценково Алексеевского городского округа случился несчастный случай. Очевидцы обнаружили тело 54-летнего мужчины в пруду в месте, оборудованном для купания.

К поисково-спасательным работам было привлечено пять человек и две единицы техники, включая три человека и две единицы техники от МЧС. Сейчас проводится расследование, чтобы установить причину и обстоятельства этой трагедии.

Напомним, что это уже восьмой случай гибели на воде с начала лета. Недавно в Старом Осколе утонул подросток, а до этого мужчина погиб на глазах своего шестилетнего сына в Белгороде.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Купание#Новости Белгорода#Несчастный случай#Белгород#Алексеевский горокруг#Пруд#Утопление
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