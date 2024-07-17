В пруду в Белгородской области обнаружили тело мужчины

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:29
Во вторник, 16 июля, в селе Луценково Алексеевского городского округа случился несчастный случай. Очевидцы обнаружили тело 54-летнего мужчины в пруду в месте, оборудованном для купания.
К поисково-спасательным работам было привлечено пять человек и две единицы техники, включая три человека и две единицы техники от МЧС. Сейчас проводится расследование, чтобы установить причину и обстоятельства этой трагедии.
Напомним, что это уже восьмой случай гибели на воде с начала лета. Недавно в Старом Осколе утонул подросток, а до этого мужчина погиб на глазах своего шестилетнего сына в Белгороде.