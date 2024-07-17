В единственном экземпляре? На каком автомобиле ездит президент Владимир Путин

Предсерийное производство автомобиля Lada Aura началось только два месяца назад: в неделю производят несколько машин и практически все — для внутренних испытаний. Однако новая модель, представляющая из себя удлинённую Lada Vesta бизнес-класса, уже есть у президента России. Впервые же эту модель производители представили ровно год назад.