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Posted 17 июля, 09:12

Published 17 июля, 09:12

Modified 2 октября, 14:24

Updated 2 октября, 14:24

В единственном экземпляре? На каком автомобиле ездит президент Владимир Путин

17 июля 2024, 09:12
Сюжет
Президент
Накануне глава России приехал на открытие автодороги на новой модели от «АвтоВаза» — Lada Aura. О том, нравится ли президенту его автомобиль и что из себя представляет седан бизнес-класса, читайте в материале Бел.Ру.

Новая машина Путина

Президент России Владимир Путин накануне проехал за рулём отечественного автомобиля Lada Aura. Позже глава государства высказал своё мнение: судя по его ответу журналистам издания Life.ru, от поездки у него остались положительные впечатления.

«Хорошая машина», — отметил президент.

Кадры с главой Российской Федерации за рулём опубликовала пресс-служба Кремля.

Отметим, что на новом автомобиле Путин приехал на открытие автодороги «Обход Тольятти» — последнего участка трассы М11.

Единственный экземпляр?

Предсерийное производство автомобиля Lada Aura началось только два месяца назад: в неделю производят несколько машин и практически все — для внутренних испытаний. Однако новая модель, представляющая из себя удлинённую Lada Vesta бизнес-класса, уже есть у президента России. Впервые же эту модель производители представили ровно год назад.

В ближайшее время купить Lada Aura рядовые россияне не смогут: автомобиль создавали только под государственные заказы, чтобы на них ездили российские чиновники. Об этом говорил вице-президент Национального автомобильного союза.

Полноценное производство планируется запустить в сентябре: до конца года на рынке должно появиться около 3 тысяч штук данной модели. Стоимость одной Lada Aura в настоящее время оценивается в 2,5-2,8 млн рублей. Из-за такой высокой цены, уверены эксперты, автомобиль может остаться штучным товаром.

Особенности автомобиля

Lada Aura отличается просторным салоном, отличной комплектацией с центральным подлокотником на заднем диване, премиальной аудиосистемой и улучшенной шумоизоляцией, а все сидения в салоне отделаны кожей.

Максимальная скорость автомобиля составляет 188 км/ч, при этом, до 100 км/ч транспорт может разогнаться за 10,2 секунды.

Почему только отечественного производства?

Ещё в 2023 году президент РФ Владимир Путин заявлял, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили. Связано такое поручение с необходимостью стремления к развитию российских брендов.

Как выяснили журналисты РБК, в 2023 году чиновники из Центрального Черноземья чаще всего приобретали Lada Granta. Также популярными моделями стали Niva Travel и УАЗ, а в некоторых регионах для чиновников закупили «Москвичи».

Напомним, что в начале июня «АвтоВаз» показал новую модель автомобиля — седан Lada Iskra. На российском рынке модель появится только в начале 2025 года. Её точная цена пока не известна, однако эксперты уверены, что стоимость будет варьироваться от 1 до 1,2 миллиона рублей.

Новая Lada Iskra: как выглядит и сколько будет стоить новый седан?
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#Александра Склярова#Общество#Владимир Путин#Авто#Президент#Президент россии#Отечественное авто
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