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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:19

Более половины опрошенных студентов в Белгороде подрабатывают во время учёбы

Самые трудолюбивые студенты в Белгороде — бюджетники?

17 июля 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney

Более половины опрошенных студентов в Белгороде подрабатывают во время учёбы

Как показывает статистика, в областном центре есть немало студентов, которые подрабатывают во время учёбы. Чаще всего этим занимаются будущие педагоги, врачи, инженеры, следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

Не каждый студент может совмещать учёбу в вузе с работой. Однако в Белгороде некоторым это всё же удаётся. 59% опрошенных, или 6 из 10 студентов, имели подобный опыт.

Отмечается, что чаще всего подрабатывают или проходят стажировку по специальности/смежной сфере студенты направлений педагогики, медицины, фармацевтики, IT, инженерных и научных специальностей.

Накопления есть у 47% респондентов. Преимущество в этом опыте отдают парням. Оказывается, они более склонны к откладыванию на «чёрный день».

Суммы, по их подсчётам, скромные. 38% опрошенных считают сбережениями суммы от 10 до 30 тысяч рублей, 28% — от 30 до 50 тысяч.

Источник также делится, что каждый третий студент проявляет активность и во внеучебной деятельности.

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#Татьяна Вознюк#Город#Новости Белгорода#Белгород#Подработка
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