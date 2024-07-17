Самые трудолюбивые студенты в Белгороде — бюджетники?

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Не каждый студент может совмещать учёбу в вузе с работой. Однако в Белгороде некоторым это всё же удаётся. 59% опрошенных, или 6 из 10 студентов, имели подобный опыт.
Отмечается, что чаще всего подрабатывают или проходят стажировку по специальности/смежной сфере студенты направлений педагогики, медицины, фармацевтики, IT, инженерных и научных специальностей.
Накопления есть у 47% респондентов. Преимущество в этом опыте отдают парням. Оказывается, они более склонны к откладыванию на «чёрный день».
Суммы, по их подсчётам, скромные. 38% опрошенных считают сбережениями суммы от 10 до 30 тысяч рублей, 28% — от 30 до 50 тысяч.
Источник также делится, что каждый третий студент проявляет активность и во внеучебной деятельности.