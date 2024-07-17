Пожилой белгородец приставал к девушке-подростку и предлагал провести с ним ночь

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В Сети ранее опубликовали видео, на которых пожилой мужчина в Белгороде пристаёт к несовершеннолетним девушкам и позволяет себе непристойные высказывания в их адрес.
На видео мужчина делает девушке комплименты, касающиеся её фигуры, и предлагает отправиться к нему домой, чтобы пообщаться и выпить. Горе-ухажёр даже предлагает отпросить её у отца, чтобы она провела ночь с ним.
Сотрудники полиции установили личность этого человека. Им оказался 62-летний местный житель.
В отношении мужчины был составлен административный протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). В соответствии с законодательством, за это правонарушение предусмотрен штраф или административный арест на срок до 15 суток.
Напомним, недавно в полиции решили не возбуждать дело против мужчины, который домогался белгородок в лифте.