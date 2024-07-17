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Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Правонарушитель

Пожилой белгородец приставал к девушке-подростку и предлагал провести с ним ночь

17 июля 2024, 14:39
Фото: УМВД России по Белгородской области
Правонарушитель

Полиция нашла белгородца, который непристойно вёл себя в центре города

На днях в интернете начало распространяться видео, на котором пожилой мужчина предлагает несовершеннолетней девушке провести с ним ночь. Сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Подробности сообщили в УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
Штраф

В Сети ранее опубликовали видео, на которых пожилой мужчина в Белгороде пристаёт к несовершеннолетним девушкам и позволяет себе непристойные высказывания в их адрес.

На видео мужчина делает девушке комплименты, касающиеся её фигуры, и предлагает отправиться к нему домой, чтобы пообщаться и выпить. Горе-ухажёр даже предлагает отпросить её у отца, чтобы она провела ночь с ним.

Сотрудники полиции установили личность этого человека. Им оказался 62-летний местный житель.

В отношении мужчины был составлен административный протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). В соответствии с законодательством, за это правонарушение предусмотрен штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, недавно в полиции решили не возбуждать дело против мужчины, который домогался белгородок в лифте.

Полиция не стала возбуждать дело за домогательства мужчины к белгородке в лифте
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Штраф#Полиция#Несовершеннолетние#Новости Белгорода#Белгород#Административный протокол#Мелкое хулиганство#Пожилой мужчина
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