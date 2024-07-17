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Пожилая белгородка спасла тонувшего на Центральном пляже мужчину

Пожилая белгородка спасла тонувшего на Центральном пляже мужчину

17 июля 2024, 15:48
Фото: 1MI
Инцидент случился 16 июля. Пенсионерка отдыхала на пляже, когда в воде начал тонуть пьяный мужчина. Вытащить белгородца совместными усилиями спасателя и пожилой женщины, сообщает «Белгород-медиа».

Пожилая белгородка отдыхала днём 16 июля на Центральном пляже, когда ей пришлось помогать спасателям вытаскивать из воды тонувшего мужчину.

Пострадавший в нетрезвом состоянии отдыхал на пляже со своими знакомыми и никак не реагировал на замечания спасателя. Позже, уже в сильном алкогольном опьянении, белгородец пошёл в воду и начал тонуть.

Спасатель Максим Кожушков бросился в воду за мужчиной, а вслед за ним и 72-летняя белгородка Валентина Зарудная, которая является участницей городского клуба закаливания. Совместными усилиями они достали тонувшего на берег.

Через несколько минут на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая осмотрела мужчину, но госпитализировать не стала. Позже с белгородцем общались сотрудники правоохранительных органов.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Пенсионер#Новости Белгорода#Белгород#Утопающие
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