Пожилая белгородка спасла тонувшего на Центральном пляже мужчину

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Пожилая белгородка отдыхала днём 16 июля на Центральном пляже, когда ей пришлось помогать спасателям вытаскивать из воды тонувшего мужчину.
Пострадавший в нетрезвом состоянии отдыхал на пляже со своими знакомыми и никак не реагировал на замечания спасателя. Позже, уже в сильном алкогольном опьянении, белгородец пошёл в воду и начал тонуть.
Спасатель Максим Кожушков бросился в воду за мужчиной, а вслед за ним и 72-летняя белгородка Валентина Зарудная, которая является участницей городского клуба закаливания. Совместными усилиями они достали тонувшего на берег.
Через несколько минут на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая осмотрела мужчину, но госпитализировать не стала. Позже с белгородцем общались сотрудники правоохранительных органов.