bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Светофор

Пока ломаются старые, устанавливают новые: ещё один светофор появился под Белгородом

17 июля 2024, 16:07
Фото: 1MI
Светофор

В Белгородской области хотят установить ещё 15 светофоров

На 16-м километре автодороги Разумное — Севрюково — Новосадовый появился новый светофор. Организация движения на этом участке изменится. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Белгородской области.
Сюжет
Дороги

В четверг, 17 июля, на 16-м километре автодороги Разумное — Севрюково — Новосадовый в Белгородском районе установили новый светофор. Это изменение повлияет на организацию движения на данном участке дороги.

Решение об установке светофора было принято в 2023 году после комиссионного обследования, в котором участвовали сотрудники региональной Госавтоинспекции. Мероприятия по установке светофора были согласованы с государственными инспекторами дорожного надзора управления.

В планах на 2024 год — ввести в эксплуатацию ещё 15 новых светофоров.

Напомним, вчера экс-депутат горсовета Белгорода Дмитрий Рудов заметил, что в Белгороде сбоят два светофора. Оба бесконечно показывали пешеходам красный свет.

Отважным пешеходам «разрешили» переходить дорогу на красный свет в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
На въезде в Белгород будет другой порядок движения до конца сентябряПочему на белгородских дорогах нет знаков об ограничении движения большегрузов в жаруБелгородец сбил мальчика, уехал, попал в ещё одно ДТП и теперь отправится в колонию
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Госавтоинспекция#Дороги#Новости Белгорода#Светофор#Установка#Белгород
Подпишитесь
У молодых супругов остались двое детей: что известно о погибших под Белгородом
Сегодня, 12:42
Ограничение на въезд в белгородские сёла — провал санитарной зоны? Ответили в Кремле
Сегодня, 11:42
«Парк злаковых» в Белгороде обещают восстановить. Когда это произойдёт?
Сегодня, 15:40
«У меня отнялась нога». Экс-мэр Старого Оскола рассказал, как пережил в СИЗО инсульт
Сегодня, 15:02
Белгородский пристав выписал первокласснице из Омска долгов на 700 тысяч рублей
Сегодня, 12:10
Ранен мужчина, повреждено семь домов из-за нового обстрела в Белгородской области
Сегодня, 14:11