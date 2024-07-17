Пока ломаются старые, устанавливают новые: ещё один светофор появился под Белгородом

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В четверг, 17 июля, на 16-м километре автодороги Разумное — Севрюково — Новосадовый в Белгородском районе установили новый светофор. Это изменение повлияет на организацию движения на данном участке дороги.
Решение об установке светофора было принято в 2023 году после комиссионного обследования, в котором участвовали сотрудники региональной Госавтоинспекции. Мероприятия по установке светофора были согласованы с государственными инспекторами дорожного надзора управления.
В планах на 2024 год — ввести в эксплуатацию ещё 15 новых светофоров.
Напомним, вчера экс-депутат горсовета Белгорода Дмитрий Рудов заметил, что в Белгороде сбоят два светофора. Оба бесконечно показывали пешеходам красный свет.