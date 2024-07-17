Почему в Белгородской области подорожало сливочное масло?

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
По данным Белгородстата, на начало июля средняя розничная цена сливочного масла составила 792,58 руб. за килограмм. В свою очередь в правительстве отметили, что по результатам выборочного мониторинга в торговых объектах сливочное масло можно купить по цене от 694 до 888,84 руб. за килограмм.
Рост цены на масло сливочное в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 13,21%. В правительстве отметили, что основной причиной роста цен на масло сливочное является увеличение затрат производителей на сырьё. В соответствии с данными Белгородстата, в настоящее время индекс цен производителей молока сырого КРС к маю 2023 года составил 111%.
В целом на территории региона в ассортименте торговых предприятий представлено сливочное масло следующих торговых марок: