Почему в Белгородской области подорожало сливочное масло?

По данным Белгородстата, на начало июля средняя розничная цена сливочного масла составила 792,58 руб. за килограмм. В свою очередь в правительстве отметили, что по результатам выборочного мониторинга в торговых объектах сливочное масло можно купить по цене от 694 до 888,84 руб. за килограмм.