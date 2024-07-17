bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Белгородские власти назвали причину подорожания сливочного масла

Почему в Белгородской области подорожало сливочное масло?

17 июля 2024, 09:21
Фото: 1MI

Белгородские власти назвали причину подорожания сливочного масла

За год в регионе стоимость сливочного масла выросла на 13%. Причины Бел.Ру озвучили в региональном правительстве.

По данным Белгородстата, на начало июля средняя розничная цена сливочного масла составила 792,58 руб. за килограмм. В свою очередь в правительстве отметили, что по результатам выборочного мониторинга в торговых объектах сливочное масло можно купить по цене от 694 до 888,84 руб. за килограмм.

Рост цены на масло сливочное в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 13,21%. В правительстве отметили, что основной причиной роста цен на масло сливочное является увеличение затрат производителей на сырьё. В соответствии с данными Белгородстата, в настоящее время индекс цен производителей молока сырого КРС к маю 2023 года составил 111%.

В целом на территории региона в ассортименте торговых предприятий представлено сливочное масло следующих торговых марок:

  • «Томмолоко» ЗАО «Томмолоко» (Белгородская область);
  • «Белый город» ОАО «Белгородский молочный комбинат» (Белгородская область);
  • «Авида» ЗАО МК «Авида» (Белгородская область);
  • «Нежеголь» ОАО «Шебекинский маслодельный завод» (Белгородская область);
  • «Ровеньки», «Богдаша» ООО «Ровеньки-маслосырзавод» (Белгородская область);
  • «Экомилк» ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» (Московская область);
  • «Тысяча озер» ООО «Невские сыры» (Вологодская область);
  • «Вкуснотеево» ПАО «МК „Воронежский“» «Калачеевский сырзавод» (Воронежская область);
  • «Простоквашино» ОАО «Молочные горки» (Беларусь);
  • «PRESIDENT» СОАО «Ляховичский молочный завод» (Беларусь).
В Белгородской области средняя цена на сливочное масло за год выросла на 15,2%
Узнать подробнее
Читайте также:
«Что с ценами?» Белгородцев шокировало подорожавшее сливочное маслоБелгородец может сесть в тюрьму на два года за кражу 20 пачек сливочного маслаВместо красных рек молочные? В районе появления багровой лужи вновь сливали отходы
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Сливочное масло#Производители#Цены#Эксклюзив#Индекс цен#Рынок#Белгород
Подпишитесь
В громком деле экс-чиновницы из белгородского минЖКХ появился новый фигурант
Сегодня, 09:23
Известный стендап-комик помог белгородской семье уехать от обстрелов
Сегодня, 06:41
Под Белгородом закрыли детсад на несколько сёл. Власти ответили, что происходит
Сегодня, 07:02
Наливай пожиже: овощи для борща в Белгородской области подорожали на 20%
Сегодня, 08:09
Семеро для одного: адвокат Сергиенко хочет допросить в суде ещё больше свидетелей
Сегодня, 09:05
Во сколько теперь обойдётся аренда недвижимости в Белгороде?
Сегодня, 08:48