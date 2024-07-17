Первый в России Центр протезирования и реабилитации открылся в Белгороде

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В Белгороде начал работу первый в России региональный Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации.
В здании площадью 700 квадратных метров установлены оборудование для диагностики и протезирования, а также реабилитационные системы с искусственным интеллектом и тренажёры с биологической обратной связью.
Центр рассчитан на приём 500 пациентов в год. Также планируется открытие реабилитационного отделения на 30 мест, куда смогут приезжать люди из разных уголков страны, чтобы получить услуги по протезированию, реабилитации и восстановлению.
О том, что в Белгороде появится центр протезирования и реабилитации стало известно в январе 2024 года.