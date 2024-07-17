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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Центр высокотехнологичного протезирования

Первый в России Центр протезирования и реабилитации открылся в Белгороде

17 июля 2024, 13:48
Фото: Telegram-канал Анны Цивилёвой
Центр высокотехнологичного протезирования
Здесь специалисты будут изготавливать протезы, а жители Белгородской области и других регионов смогут получить комплексную реабилитацию. Планируется открыть ещё одно отделение для приезжих граждан.

В Белгороде начал работу первый в России региональный Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации.

В здании площадью 700 квадратных метров установлены оборудование для диагностики и протезирования, а также реабилитационные системы с искусственным интеллектом и тренажёры с биологической обратной связью.

Центр рассчитан на приём 500 пациентов в год. Также планируется открытие реабилитационного отделения на 30 мест, куда смогут приезжать люди из разных уголков страны, чтобы получить услуги по протезированию, реабилитации и восстановлению.

О том, что в Белгороде появится центр протезирования и реабилитации стало известно в январе 2024 года.

Центр высокотехнологичного протезированияЦентр высокотехнологичного протезирования
Центр высокотехнологичного протезированияЦентр высокотехнологичного протезирования
Центр высокотехнологичного протезированияЦентр высокотехнологичного протезирования
Центр высокотехнологичного протезированияЦентр высокотехнологичного протезирования
Центр высокотехнологичного протезированияЦентр высокотехнологичного протезирования
Центр высокотехнологичного протезированияЦентр высокотехнологичного протезирования
Центр высокотехнологичного протезирования
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
В Белгородской области откроется центр протезирования и реабилитации
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Россия#Центр#Новости Белгорода#Реабилитация#Белгород#Протезирование
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