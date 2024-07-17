«Парк злаковых» в Белгороде обещают восстановить. Когда это произойдёт?

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В начале июля журналистка Бел.Ру писала о плачевном состоянии «Парка злаковых» за спортивным комплексом Хоркиной в Белгороде. После публикации материала редакция направила запрос к администрации города Белгорода, чтобы узнать, когда парк приведут в порядок.
В мэрии ответили, что восстановление парка запланировано на следующий, 2025 год.
Сейчас содержит общественное пространство «в порядке» управление Белгорблагоустройства. Специалисты поливают и пропалывают цветники.
В 2022 году часть растений из «Парка злаковых» выкопали, их должны были перенести на другие клумбы города, но на данный момент, по словам мэрии, они находятся в теплицах Белгорблагоустройства. Их делят вегетативным размножением.
Напомним, что на благоустройство парка потратили более 7 млн рублей.