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Published Сегодня, 15:40

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Updated Сегодня, 15:42

В мэрии Белгорода назвали дату восстановление «парка злаковых» в центре города

«Парк злаковых» в Белгороде обещают восстановить. Когда это произойдёт?

17 июля 2024, 15:40
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru

В мэрии Белгорода назвали дату восстановление «парка злаковых» в центре города

Кто сейчас ухаживает за «Парком злаковых» и когда пространство за спорткомплексом Хоркиной восстановят — читайте в материале Бел.Ру.

В начале июля журналистка Бел.Ру писала о плачевном состоянии «Парка злаковых» за спортивным комплексом Хоркиной в Белгороде. После публикации материала редакция направила запрос к администрации города Белгорода, чтобы узнать, когда парк приведут в порядок.

В мэрии ответили, что восстановление парка запланировано на следующий, 2025 год.

Сейчас содержит общественное пространство «в порядке» управление Белгорблагоустройства. Специалисты поливают и пропалывают цветники.

В 2022 году часть растений из «Парка злаковых» выкопали, их должны были перенести на другие клумбы города, но на данный момент, по словам мэрии, они находятся в теплицах Белгорблагоустройства. Их делят вегетативным размножением.

Напомним, что на благоустройство парка потратили более 7 млн рублей.

Парк злаковых растений в центре Белгорода превратился в обычное поле?
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