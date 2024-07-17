Море и ротавирус: чем опасна инфекция, и чем она отличается от отравления

Медик добавил, что заразиться могут дети и взрослые. Однако после перенесённого эпизода инфекции обычно формируется стойкий иммунитет, поэтому взрослые болеют ротавирусом реже. У детей же более восприимчива иммунная система, а также они часто пренебрегают правилами гигиены, особенно без контроля со стороны родителей. Поэтому заразиться ребёнку легче, чем взрослому, особенно в зоне риска дети в возрасте до 5 лет.