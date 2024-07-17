Море и ротавирус: чем опасна инфекция, и чем она отличается от отравления

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
Можно ли подхватить вирус в море? Чем ротавирус отличается от отравления? На вопросы журналистов Бел.Ру ответил семейный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дмитрий Свинаков.
Как отметил врач, заразиться ротавирусом можно в любом месте массового скопления людей, где есть потенциальный контакт с болеющим человеком или вирусом, находящимся во внешней среде. Это не обязательно происходит на море.
Но на море, в детских лагерях, в поездах имеется большое количество людей, Которые не всегда моют руки и не следят за гигиеной — риск передачи вируса становится больше. Например, как правило, в детских лагерях дети заражаются ротавирусом из-за немытых рук, фруктов, употребления воды из сомнительных источников, а также из-за контакта с больным человеком. В морской воде вирус также может выжить, но вероятность заразиться меньше, чем в речной или проточной воде.
Дмитрий Свинаков
Медик добавил, что заразиться могут дети и взрослые. Однако после перенесённого эпизода инфекции обычно формируется стойкий иммунитет, поэтому взрослые болеют ротавирусом реже. У детей же более восприимчива иммунная система, а также они часто пренебрегают правилами гигиены, особенно без контроля со стороны родителей. Поэтому заразиться ребёнку легче, чем взрослому, особенно в зоне риска дети в возрасте до 5 лет.
Врач также рассказал, самое опасное из последствий ротавируса — обезвоживание.
При крайних степенях обезвоживания возможно сильное ухудшение состояния вплоть до потери сознания, нарушения работы органов и систем и даже летальный исход.
Как отметил медик, специфической терапии ротавирусной инфекции нет. Основное лечение направлено на восстановление объёма жидкости в организме и дезинтоксикационную терапию, а также на купирование симптомов (температура, головная боль). Если заболевание протекает в лёгкой форме, то главное — давать много пить (минеральная вода без газа, чай или специальные электролитные растворы).
Врач добавил, что, учитывая, что заболевание связано с гибелью клеток кишечника и нарушением пищеварения, особое внимание уделяют питанию: давать заболевшем щадящую ЖКТ пищу. Исключить жирное, жареное, острое, газированные и молочные продукты. Продукты, усиливающие газообразование в кишечнике.
Как правило, организм справляется с этим заболеванием самостоятельно в течение нескольких дней. Но даже если активные видимые симптомы прекратились, человек может продолжать быть резервуаром вируса и выделять его во внешнюю среду заражая остальных. Поэтому, особенно если заражение произошло в детском коллективе, важно не допустить его распространения. Для этого необходимо изолировать заболевшего на весь период заболевания, а также соблюдать гигиену. Мыть руки после контакта с заболевшим, а также его предметами обихода, с которыми он контактировал, тщательно обрабатывать с антисептическими растворами все поверхности и предметы в месте его нахождения, с которыми контактируют взаимодействуют здоровые люди. Если заболевание протекает в более тяжёлой форме, присутствует многократная неукротимая рвота или диарея, температура не снижается, необходимо обратиться к врачу.
Дмитрий Свинаков
По словам врача, симптомы ротавируса и отправления схожи, в обоих случаях будет наблюдаться гастроэнтерит — воспаление желудочно-кишечного тракта, но главное отличие в этиологии — причинах заболевания.
Ротавирус поражает клетки ЖКТ и размножается непосредственно внутри организма, а пищевое отправление возникает, как правило, в результате употребления испорченных продуктов, содержащих патогенную микрофлору, как правило, бактериального характера или токсины производимые ею.
Также ротавирус и отравление различаются течением заболевания. При ротавирусной инфекции практически всегда наблюдается повышенная температура (вплоть до 38-40 градусов). При пищевых отправлениях повышение температуры также может быть, но, это не такой частый симптом.
При пищевом отравлении после рвоты как правило, происходит улучшение состояния, а при ротавирусе вирус размножается в организме, поэтому рвота зачастую не улучшает состояния и не приносит облегчения. Что касается диареи, при отравлении её может не быть, а при ротавирусе она может наблюдаться неоднократно.
Дмитрий Свинаков