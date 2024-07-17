«Митрополит Иоанн» начал вымогать персональные данные у белгородцев в соцсетях

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В последнее время в социальных сетях пользователи начали получать сообщения от имени митрополита Иоанна — главы Белгородской и Старооскольской епархии.
Белгородская епархия заявила, что у митрополита Иоанна нет личных аккаунтов в социальных сетях. Поэтому сообщения, которые пользователи могут получать от его имени, рассылают мошенники.
Их целью является получение персональных данных. В епархии настоятельно рекомендуют не отвечать на такие сообщения и сразу блокировать аккаунты мошенников.
Напомним, недавно митрополит Иоанн рассказал в интервью журналистам о том, как сейчас проходят службы в Белгородской области в связи с постоянными обстрелами