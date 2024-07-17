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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Белгородская епархия рассказала о новом виде мошенничества

«Митрополит Иоанн» начал вымогать персональные данные у белгородцев в соцсетях

17 июля 2024, 14:12
Фото: Изображение Midjourney

Белгородская епархия рассказала о новом виде мошенничества

Мошенники от лица митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна завели страницы в социальных сетях и начали писать пользователям с целью выудить персональные данные. О злоумышленниках предупреждают представители епархии.

В последнее время в социальных сетях пользователи начали получать сообщения от имени митрополита Иоанна — главы Белгородской и Старооскольской епархии.

Белгородская епархия заявила, что у митрополита Иоанна нет личных аккаунтов в социальных сетях. Поэтому сообщения, которые пользователи могут получать от его имени, рассылают мошенники.

Их целью является получение персональных данных. В епархии настоятельно рекомендуют не отвечать на такие сообщения и сразу блокировать аккаунты мошенников.

Напомним, недавно митрополит Иоанн рассказал в интервью журналистам о том, как сейчас проходят службы в Белгородской области в связи с постоянными обстрелами

«В храмах теперь поём под сирену»: митрополит Иоанн — о службах в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Персональные данные#Социальные сети#Новости Белгорода#Митрополит иоанн#Белгородская епархия#Белгород
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