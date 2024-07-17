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Мэрия Белгорода через суд взыскала с «Экотранса» больше 6 млн рублей

Мэрия Белгорода через суд взыскала с «Экотранса» больше 6 млн рублей

17 июля 2024, 08:25
Фото: 1MI
По данным из определения суда, «Экотранс» не платил аренду за участок почти два года.
Сюжет
Суд

Исковое заявление администрации Белгорода к ООО «Транспортная компания „Экотранс“» полностью удовлетворили. В картотеке дел Арбитражного суда Белгородской области было указано, что мэрия хотела взыскать с компании 4 млн 632 тысячи рублей за аренду участка.

По данным из определения суда, «Экотранс» не доплатил аренды почти за два года, с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2024 года. Долг за это время составил 4,6 млн рублей, а неустойка, которую потребовала администрация, — 1,5 млн рублей. Она начислялась за период с 28 июня 2022 года по 8 апреля 2024 года. Также мэрия попросила назначить судом неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа с 9 апреля 2024 года до дня фактической выплаты.

Суд требования удовлетворил полностью.

Решение может быть обжаловано.

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#Алёна Мальцева#Платежи#Суд#Арбитражный суд#Аренда#Новости Белгорода#Неустойка#Экотранс#Мэрия#Белгород#Исковое заявление#Транспортная компания#Белгородский бизнес
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