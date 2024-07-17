Мэрия Белгорода через суд взыскала с «Экотранса» больше 6 млн рублей

По данным из определения суда, «Экотранс» не доплатил аренды почти за два года, с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2024 года. Долг за это время составил 4,6 млн рублей, а неустойка, которую потребовала администрация, — 1,5 млн рублей. Она начислялась за период с 28 июня 2022 года по 8 апреля 2024 года. Также мэрия попросила назначить судом неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа с 9 апреля 2024 года до дня фактической выплаты.