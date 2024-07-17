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Posted 17 июля, 13:02

Published 17 июля, 13:02

Modified 17 июля, 13:03

Updated 17 июля, 13:03

Отсутствие

«Хватит скулить, езжайте в Шебекино»: мэр Невинномысска раскритиковал жалобы горожан

17 июля 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney
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Мэр Невинномысска Миненков предложил горожанам поехать в Шебекино

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Новости Белгорода
После аварии на электросетях на юге России миллионы жителей остались без света и воды. Мэр ставропольского Невинномысска Михаил Миненков раскритиковал «тепличных» горожан и предложил им съездить в Шебекино, чтобы посмотреть, как люди живут без света там. Подробности сообщил «Подъём».

На юге России произошла масштабная авария на электросетях. Из-за аномальной жары на Ростовской атомной электростанции, которая обеспечивает электроэнергией южные регионы, произошёл сбой. Без электричества и воды остались несколько миллионов жителей Краснодарского края, Ростовской области, Крыма, Дагестана, Ставропольского края.

Люди начали жаловаться. Из-за отсутствия электричества перестали работать кондиционеры, холодильники и лифты. И всё это — на фоне жуткой жары, когда температура воздуха достигает +40 °С. Кроме того, закрылись магазины и остановились предприятия.

Михаил Миненков, мэр Невинномысска, расположенного в Ставропольском крае, не только раскритиковал жителей города, но и посоветовал им съездить в Шебекино, чтобы посмотреть на людей, которые живут без света не час-два, а месяцами.

«Я написал уже, что хватит уже скулить, какие-то тепличные мы стали. Поедьте в Шебекино, посмотрите, как они там без света живут», — заявил чиновник.

Ранее в своём Telegram-канале Михаил Миненков опубликовал пост, в котором призывал людей «вспомнить сложные времена».

Напомним, недавно жители двух сёл в Белгородской области остались без электричества после атаки ВСУ.

Жители двух сёл Белгородской области остались без света из-за удара артиллерии ВСУ
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Жара#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Жалобы#Белгород#Невинномысск#Михаил Миненков
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