ЕР отчиталась о промежуточных результатах программ капремонта и строительства школ

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Как сообщает mkset.ru, заседание проходило под руководством временно исполняющего обязанности секретаря генерального совета ЕР Владимира Якушева и главы Минпросвещения Сергея Кравцова.
Владимир Якушев отчитался о том, что сейчас уже возведены 1236 новых школ и 1680 детских садов. В текущем году планируется запустить в работу 364 новые школы на 300 тысяч мест. По программе капремонта отремонтировано 4122 школы. Федеральная казна в 2024 году передаст средства на ремонт 1057 школ, из которых 534 школы будут готовы к эксплуатации в 2025 году. Он также обратил внимание на проведенную работу в новых регионах.
Владимир Якушев напомнил, что по 25 школам контракты еще не заключены, а четыре субъекта РФ на данный момент имеют долги по капремонту: четыре школы в Курганской области, по одной в Иркутской и Томской областях, Карачаево-Черкесии. Риски по возведению новых школ существуют при этом в 56 российских регионах. Он обратился к главам субъектов РФ и координаторам партийного проекта «Новая школа», призвав их поторопиться с решением этого вопроса, чтобы к началу учебного года у детей состоялся полноценный праздник.
Каждый объект, включенный в программу капремонта, курируется депутатами от «Единой России» всех уровней и сенаторами, которые несут личную ответственность за уровень качества работ и сроки их завершения. Сергей Кравцов обратил внимание, что подобная система контроля признана достаточно эффективной и может применяться при воплощении следующих нацпроектов.
«У нас в высокой степени готовности нацпроекты „Молодежь и дети“ и „Семья“. Опыт и реализацию в таком темпе предлагаю продолжить», — сказал министр.
Министерство уже приступило к изучению новых заявок на следующий цикл капитального ремонта школ, детских садов и колледжей, проанализировав итоги президентской программы. Субъекты России с незавершенными объектами будут оштрафованы.
Помимо этого, федеральный штаб также объявил о начале традиционной акции «Собери ребенка в школу». «Единая Россия» адресно помогает детям из многодетных, малообеспеченных семей и семей льготных категорий. В 2023 году такую поддержку получили 220 тысяч детей, из которых около 60 тысяч — из Донбасса и Новороссии.
Как пишет сайт партии ER.RU, в текущем году основной акцент будет сделан на семьях в новых регионах и семьях участников военной спецоперации. Пункты сбора школьных рюкзаков начнут функционировать на базе приемных председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки.
«В рамках реализации народной программы партии „Единая Россия“ в 2024–2025 годах в Белгородской области планируется завершение капитального ремонта 27 школ. Контролируют все этапы обновления объектов партийцы и депутаты всех уровней вместе с родителями учеников и представителями образовательных организаций. Кроме того, по сложившейся традиции в преддверии начала учебного года планируется проведение партийной акции „Собери ребенка в школу“ для школьников Белгородчины. Для детей будут собраны портфели с канцелярскими принадлежностями. Участие в акции примут депутаты всех уровней», — поделился координатор партийного проекта «Новая школа» в Белгородской области Василий Потрясаев.