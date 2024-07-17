ЕР отчиталась о промежуточных результатах программ капремонта и строительства школ

Владимир Якушев напомнил, что по 25 школам контракты еще не заключены, а четыре субъекта РФ на данный момент имеют долги по капремонту: четыре школы в Курганской области, по одной в Иркутской и Томской областях, Карачаево-Черкесии. Риски по возведению новых школ существуют при этом в 56 российских регионах. Он обратился к главам субъектов РФ и координаторам партийного проекта «Новая школа», призвав их поторопиться с решением этого вопроса, чтобы к началу учебного года у детей состоялся полноценный праздник.