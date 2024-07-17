Доплата к пенсии за сельский стаж: кто и сколько может получить?

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:44
В Белгородской области на сегодняшний день доплату к пенсии за многолетний стаж работы в сельском хозяйстве получают 31 125 жителей региона.
С 2024 года размер доплаты за сельский стаж составляет 25% к пенсии. Например, если у вас пенсия восемь тысяч, то после прибавки она будет равна десяти тысячам.
Кто имеет право на получение? К критериям отбора относится:
Решение о назначении доплаты принимают сотрудники регионального соцфонда в беззаявительном порядке по данным работодателя.
Если пенсионер устраивается на работу, выплата надбавки прекращается.