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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

В Белгородской области 31,1 тыс. человек получают доплату за сельский стаж

Доплата к пенсии за сельский стаж: кто и сколько может получить?

17 июля 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области 31,1 тыс. человек получают доплату за сельский стаж

Работавшие и проживающие в сельской местности люди могут получить доплату к пенсии. Для этого необходимо соответствовать нескольким условиям: стаж, сфера деятельности. Кто может получить доплату, объяснили в региональном Соцфонде.
Сюжет
Пенсии

В Белгородской области на сегодняшний день доплату к пенсии за многолетний стаж работы в сельском хозяйстве получают 31 125 жителей региона.

С 2024 года размер доплаты за сельский стаж составляет 25% к пенсии. Например, если у вас пенсия восемь тысяч, то после прибавки она будет равна десяти тысячам.

Кто имеет право на получение? К критериям отбора относится:

  • сельский стаж от 30 лет;
  • работа связана с растениеводством, животноводством и рыболовством. До 1 января 1992 года в перечень входит любая работа в колхозах и совхозах;
  • проживание в сельской местности на момент назначения пенсии (однако доплата будет сохраняться даже при переезде в город);
  • отсутствие трудоустройства.

Решение о назначении доплаты принимают сотрудники регионального соцфонда в беззаявительном порядке по данным работодателя.

Если пенсионер устраивается на работу, выплата надбавки прекращается.

Доплата за сельский стажДоплата за сельский стаж
Доплата за сельский стаж Доплата за сельский стаж
Доплата за сельский стаж Доплата за сельский стаж
Доплата за сельский стаж
Фото: Социальный фонд России по Белгородской области
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Пенсии#Новости Белгорода#Белгород#Прибавка к пенсии#Сельский стаж#Социальный фонд
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