ДАДС опережает график строительства скоростной автодороги М-12 «Восток»

Как рассказал гендиректор АО «ДАДС» Борис Сазонкин, два года назад в компании был учрежден департамент по строительству искусственных сооружений. Формирование такого подразделения оказалось оправданным решением. Объясняется это тем, что в условиях активного строительства, происходящего в стране, специализированные компании перегружены работой и повышают стоимость своих услуг. Создание отдела позволило АО «ДАДС» существенно снизить расходы на субподрядчиков, ремонт и техобслуживание. Кроме того, такой шаг способствовал оптимизации сроков реализации проекта и улучшению контроля над строительством.