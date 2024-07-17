ДАДС опережает график строительства скоростной автодороги М-12 «Восток»

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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В рамках проекта предусмотрено возведение 5 различных сооружений, включая мосты, биопереход и тоннельные путепроводы для сельхозтехники и прогона скота. Эти элементы проекта направлены на улучшение транспортной инфраструктуры и защиту окружающей среды. Большинство сооружений уже находится на стадии готовности в 80%. В соответствии с контрактным графиком, строительство искусственных сооружений планируется завершить к сентябрю, пишут Новые Известия.
Как рассказал гендиректор АО «ДАДС» Борис Сазонкин, два года назад в компании был учрежден департамент по строительству искусственных сооружений. Формирование такого подразделения оказалось оправданным решением. Объясняется это тем, что в условиях активного строительства, происходящего в стране, специализированные компании перегружены работой и повышают стоимость своих услуг. Создание отдела позволило АО «ДАДС» существенно снизить расходы на субподрядчиков, ремонт и техобслуживание. Кроме того, такой шаг способствовал оптимизации сроков реализации проекта и улучшению контроля над строительством.
Наряду с этим активно проводятся работы по модернизации инженерных коммуникаций, строительству очистных сооружений, монтажу ливневой канализации, установке опор освещения и прокладке кабельной канализации АСУДД.
Работы на объекте ведутся круглосуточно с привлечением 150 единиц техники и 450 рабочих. С начала 2024 года компания увеличила свои ресурсы более чем в три раза, что свидетельствует о важности и сложности проекта.
На отрезке дороги М-12 Дюртюли — Ачит ДАДС использует технологию производства асфальтобетона Superpave — ультрасовременную систему проектирования состава смеси. Изготовленные с применением данной технологии покрытия отличаются высокой устойчивостью к трещинам при низких температурах и обладают меньшей склонностью к деформации и усталостному разрушению.
Одной из ключевых особенностей технологии Superpave является возможность прогнозирования состояния дорожного покрытия с учетом воздействия факторов, свойственных определенному региону, а также интенсивности движения. Например, учитывается влажность, усталостные трещины и глубина колеи. Благодаря применению технологии SuperPave срок эксплуатации дорожного покрытия в регионах России, отличающихся различными погодно-климатическими условиями, может быть увеличен до 12 лет.
Согласно контракту, предполагается завершить работы к июню 2025 года. Однако ДАДС намерен ввести объект в эксплуатацию уже этой осенью. Окончание строительства на новом участке дороги Казань — Екатеринбург приведет к повышению безопасности движения и переносу грузового трафика за пределы населенных пунктов. Кроме того, это позволит сократить время пути и обеспечить скоростную связь между крупнейшими региональными центрами.