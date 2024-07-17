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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Электричка

Белгородке понадобилась медпомощь из-за отсутствия кондиционера в электричке

17 июля 2024, 13:53
Фото: 1MI
Электричка

Белгородцы просят решить проблему с духотой в электричках

Пассажиры выразили негодование из-за отсутствия кондиционера в поезде Белгород — Ржава. У одной женщины даже случился тепловой удар. Обращение опубликовали в Telegram-канале «Белгород № 1. Люди».

Пассажиры опубликовали в Сети свои возмущения по поводу комфорта в электричке Белгород — Ржава. Одна женщина рассказала, что в вечернее время в поезде стабильно не включается кондиционер.

«Утром в 6:34 едем на работу в электричке с кондиционером, а в 8:23 и вечером в 17:41 едем с работы без кондиционера. Где логика? Неужели в очень жаркие дни нельзя поменять электрички местами?» — задала вопрос белгородка.

Жительница добавила, что после очередной подобной поездки ей пришлось вызывать бригаду скорой помощи из-за теплового удара.

Комментариев от перевозчика пока не поступало.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Жара#Новости Белгорода#Ржава#Электричка#Белгород#Кондиционер
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