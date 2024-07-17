Белгородке понадобилась медпомощь из-за отсутствия кондиционера в электричке

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Пассажиры опубликовали в Сети свои возмущения по поводу комфорта в электричке Белгород — Ржава. Одна женщина рассказала, что в вечернее время в поезде стабильно не включается кондиционер.
«Утром в 6:34 едем на работу в электричке с кондиционером, а в 8:23 и вечером в 17:41 едем с работы без кондиционера. Где логика? Неужели в очень жаркие дни нельзя поменять электрички местами?» — задала вопрос белгородка.
Жительница добавила, что после очередной подобной поездки ей пришлось вызывать бригаду скорой помощи из-за теплового удара.
Комментариев от перевозчика пока не поступало.