В Белгороде четвёртый год расследуют дело о взятках 11 сотрудников ГИБДД

Напоминаем, что, по версии следствия, в период с января 2019 по 15 марта 2021 года некоторые сотрудники получали взятки от учащихся автошкол на общую сумму более миллиона рублей. Взятки передавали за успешную сдачу экзаменов на получение водительских прав — сотрудники подделывали экзаменационные листы. После расследования уголовного дела в течение месяца были уволены десять человек. Некоторые сотрудники ушли сами.