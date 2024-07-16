В Белгороде четвёртый год расследуют дело о взятках 11 сотрудников ГИБДД

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
11 бывших сотрудников ГИБДД Белгородской области обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дело было возбуждено три года назад, в марте 2021 года, но его сроки вновь были продлены.
Как сообщили изданию в СУ СК России по Белгородской области, все необходимые следственные и процессуальные действия уже проведены, но подробностей разглашать не стали.
Напоминаем, что, по версии следствия, в период с января 2019 по 15 марта 2021 года некоторые сотрудники получали взятки от учащихся автошкол на общую сумму более миллиона рублей. Взятки передавали за успешную сдачу экзаменов на получение водительских прав — сотрудники подделывали экзаменационные листы. После расследования уголовного дела в течение месяца были уволены десять человек. Некоторые сотрудники ушли сами.