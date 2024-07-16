bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

ГИБДД

В Белгороде четвёртый год расследуют дело о взятках 11 сотрудников ГИБДД

16 июля 2024, 15:14
Фото: 1MI
ГИБДД
Бывших сотрудников ГИБДД Белгородской области обвинили в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, которое идёт с 2021 года, сотрудники набрали взяток от учащихся автошкол на общую сумму более миллиона рублей. Подробности сообщил «Фонарь».

11 бывших сотрудников ГИБДД Белгородской области обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дело было возбуждено три года назад, в марте 2021 года, но его сроки вновь были продлены.

Как сообщили изданию в СУ СК России по Белгородской области, все необходимые следственные и процессуальные действия уже проведены, но подробностей разглашать не стали.

Напоминаем, что, по версии следствия, в период с января 2019 по 15 марта 2021 года некоторые сотрудники получали взятки от учащихся автошкол на общую сумму более миллиона рублей. Взятки передавали за успешную сдачу экзаменов на получение водительских прав — сотрудники подделывали экзаменационные листы. После расследования уголовного дела в течение месяца были уволены десять человек. Некоторые сотрудники ушли сами.

После дела о взятках начались увольнения из белгородского МРЭО ГИБДД
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде возбудили уголовное дело за взятки на должностных лиц МРЭО ГИБДДДиректора компании по взысканию долгов за вывоз мусора оштрафовали на 1,1 млн рублейБелгородская студентка хотела защитить диплом по упрощённой схеме и попала под суд
#Валерия Колесникова#Общество#Гибдд#Коррупция#Новости Белгорода#Белгород#Взятки#Преступная группа#Подделка документов#Обвинения
Подпишитесь
Только в бронежилете и с военными: белгородцам ограничат доступ в 14 сёл
Сегодня, 14:37
Гладков назвал число раненых и погибших в Белгородской области с начала СВО
Сегодня, 12:03
«Человек в рубашке родился». Парень выжил после попадания снаряда в дом в Грайвороне
Сегодня, 14:59
Гладков рассказал белгородцам, что уходит на больничный, но вернётся к понедельнику
Сегодня, 15:25
Экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест ещё на три месяца
Сегодня, 13:21
Выбирай осмотрительно. Когда ошибка выбора может стоить жизни: как и у кого нужно покупать бронезащиту
Сегодня, 12:27