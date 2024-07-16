Специалисты оценили спрос на новую «Семейную ипотеку» в России

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Согласно обновленным правилам выдачи «Семейной ипотеки», кредитование на покупку жилья на первичном рынке под 6% годовых предоставляется семьям с детьми, возраст одного из которых не превышает шести лет. Также «Семейную ипотеку» на новостройки могут получить семьи, в которых воспитывается ребенок, имеющий инвалидность. Первоначальный взнос не может составлять менее 20% от суммы кредитования, максимальный размер которой составляет 6 млн рублей. Исключением являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, где семьи могут оформить кредит до 12 млн рублей. При этом власти сохранили прежние условия выдачи «Семейной ипотеки» для целого ряда регионов нашей страны — примерно третьей их части, пишет newsnn.ru.
В целом по стране насчитывается свыше тридцати субъектов, жителям которых доступна ипотека под 6%. В первом полугодии 2024 года в общей сложности на их территориях было оформлено 11,1% всех сделок по «Семейной ипотеке» в РФ. В этих регионах в настоящее время не ведется масштабное строительство, а некоторые из них развиваются по индивидуальной программе. В такой же ситуации находятся малые города с населением менее 50 тысяч человек. Среди таких территорий большой популярностью программа пользуется в Адыгее, Чувашии и в Марий Эл (от 35,8% до 30,9% от всех сделок в регионе). Кроме того, «Семейная ипотека» становится все более востребованной в Севастополе и в Калмыкии (рост таких сделок за полугодие составил 20,3% и 18,7%, соответственно).
Проанализировав уровень спроса на новостройки в российских регионах, подпадающих под обновленные условия «Семейной ипотеки», аналитики «Домклик» сделали вывод, что в целом на данных территориях наблюдается растущая динамика. В договорах увеличивается доля первички, что больше всего ощущается в республиках Адыгея, Тыва, Марий Эл, а также в Псковской, Курганской и Кировской областях. В этих регионах рост доли строящегося жилья, купленного в ипотеку, составил более 10% (по информации Сбера за первое полугодие этого года).
Изучив объявления на «Домклик», эксперты выяснили, что в регионах, для которых условия по «Семейной ипотеке» не были ужесточены, объем первичного рынка остается на сравнительно невысоком уровне — в 80% объявлений предлагают квартиры на вторичке. Предложения о продаже первичного жилья вообще не встречаются в Магаданской области, в ЕАО и НАО, а также на Чукотке, в Ингушетии, в Чечне и на Алтае. В данных регионах зафиксирован невысокий уровень доходов населения или сложности со строительством в экстремальных климатических условиях и на особом рельефе.
По минимальной стоимости среди регионов первичное жилье с расширенными условиями по «Семейной ипотеке» предлагают в Калмыкии (от 77,8 тыс. рублей за кв. метр), а также в Республике Марий Эл и в Оренбургской, Костромской, Тамбовской, Саратовской, Псковской и Курганской областях (81,9 — 97,2 тыс. рублей за кв. метр). Практически в каждом из данных субъектов медианная стоимость квадратного метра в новостройке остается ниже среднего показателя по стране.