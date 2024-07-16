Специалисты оценили спрос на новую «Семейную ипотеку» в России

В целом по стране насчитывается свыше тридцати субъектов, жителям которых доступна ипотека под 6%. В первом полугодии 2024 года в общей сложности на их территориях было оформлено 11,1% всех сделок по «Семейной ипотеке» в РФ. В этих регионах в настоящее время не ведется масштабное строительство, а некоторые из них развиваются по индивидуальной программе. В такой же ситуации находятся малые города с населением менее 50 тысяч человек. Среди таких территорий большой популярностью программа пользуется в Адыгее, Чувашии и в Марий Эл (от 35,8% до 30,9% от всех сделок в регионе). Кроме того, «Семейная ипотека» становится все более востребованной в Севастополе и в Калмыкии (рост таких сделок за полугодие составил 20,3% и 18,7%, соответственно).