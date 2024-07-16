Сколько номеров авто камеры «Перехвата» передали в полицию Белгорода с начала года?

С начала года системы «Перехват» передали в полицию Белгорода семь материалов

Как Бел.Ру сообщили в мэрии Белгорода, ГОЧС в 2017 году установила системы фотовидеофиксации «Перехват» на въездах и выездах из города. С начала 2024 года за материалами камер полицейские обратились в управление семь раз.