Сколько номеров авто камеры «Перехвата» передали в полицию Белгорода с начала года?

Posted 16 июля, 12:19
Published 16 июля, 12:19
Modified 16 июля, 12:21
Updated 16 июля, 12:21
Камеры системы «Перехват» с функцией распознавания автомобильных государственных знаков установили в десяти точках. На это ушло 3,5 млн рублей.
В журнале учёта доступа и передачи информации по видеонаблюдению зарегистрировано несколько обращений из правоохранительных органов:
На сегодняшний день в распоряжении ГОЧС Белгорода находится 155 видеокамер. Увеличивать их число в этом году пока не планируют. На их поддержание ежегодно уходит 480 тыс. рублей.
Хотя камеры и не оснащены функцией распознавания лиц, они всё равно способны «своевременно реагировать и предотвращать несчастные случаи» и имеют инфракрасную подсветку, сообщили Бел.Ру в мэрии Белгорода.