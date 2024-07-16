Сильный ветер сменит жуткую жару в Белгородской области

В последние недели в Белгородской области стояла небывалая жара. Врачи и спасатели призывали местных жителей быть осторожными и соблюдать рекомендации, чтобы не получить тепловой удар. А несколько дней назад в Старом Осколе из-за ураганного ветра случилась песчаная буря.