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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Ветер

Сильный ветер сменит жуткую жару в Белгородской области

16 июля 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney
Ветер

МЧС предупредило белгородцев об изменении погоды

В среду, 17 июля, температура воздуха достигнет +37 °C, но к концу недели жара начнёт спадать. Правда, белгородцам не стоит радоваться, ведь на её место придёт сильный ветер. Подробности сообщили в МЧС по Белгородской области.
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Погода

По информации МЧС России по Белгородской области, 17 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью скорость ветра составит 4-9 м/с, а днём — 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет варьироваться от +16 °C до +21 °C, а днём ожидается сильная жара — от +32 °C до +37 °C.

По данным Гидрометцентра, к концу недели после продолжительной жары температура воздуха в Белгороде начнёт постепенно снижаться. В четверг, 18 июля, будет малооблачно, без осадков, а температура воздуха достигнет +36 °C. В пятницу, 19 июля, ожидается переменная облачность и температура +31 °C.

В субботу, 20 июля, прогнозируется облачная погода и температура +29 °C. В воскресенье, 21 июля, температура воздуха в Белгороде повысится до +30 °C.

В последние недели в Белгородской области стояла небывалая жара. Врачи и спасатели призывали местных жителей быть осторожными и соблюдать рекомендации, чтобы не получить тепловой удар. А несколько дней назад в Старом Осколе из-за ураганного ветра случилась песчаная буря.

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