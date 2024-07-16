С индейкой или с зелёной фасолью? Безопасны ли влажные корма для ваших кошек

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Эксперты из Австрии и Германии, занимающиеся контролем качества продуктов, провели тестирование влажных кормов для кошек. В тестах участвовали как местные, так и международные бренды.
Специалисты оценивали содержание питательных веществ в кормах, необходимых для кошки средним весом около четырёх килограмм. В ходе испытаний эксперты использовали данные о суточной потребности питомца в разнообразных веществах, которые определили в Европейской федерации производителей кормов для домашних животных (FEDIAF).
Самыми безопасными и подходящими по составу для потребления кошками оказались семь марок влажных кормов определённых вкусов:
Менее хорошие результаты показали некоторые вкусы трёх марок: с осторожностью хозяевам питомцев следует относиться к паштету из курицы от Purina Gourmet, к веганскому корму для кошек и собак от Benevo и к паштету с фазаном от Miamor. В них обнаружили дефицит полезных веществ: наиболее ярко их недостаток выражен в веганском корме.
В ходе тестирования специалисты обращали внимание на несколько факторов: помимо измерения рН, эксперты проследили за количеством в составе кормов различных жирных кислот и катионно-анионным балансом, который может привести к камням в почках. Все влажные корма также проверяли на наличие в них вредных веществ, соответствие указанному на этикетке виду мяса и отсутствие пагубных добавок.
В результате испытаний специалисты пришли к выводу, что все проверенные корма были изготовлены качественно и подходили стандартам. Исключением стал бренд Miamor, в составе которого не оказалось указанного на этикетке ДНК фазана. Однако данную марку в настоящее время крайне трудно найти на российском рынке.
В заключение эксперты отметили, что не всегда высокая стоимость товара гарантирует его безопасность и качество. Цены же складываются из разных факторов, включая и объёмы производства.
Напомним, что три года назад специалисты Роскачества также проводили испытания влажных кормов для кошек. Тогда лидерами по качественному составу и соблюдению стандартов стали три корма: Schesir, Hill’s Science Plan и Whiskas. Однако ни один бренд не смог стать претендентом на получение российского Знака качества.