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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Специалисты рассказали, какие марки влажного корма безопасны для кошек

С индейкой или с зелёной фасолью? Безопасны ли влажные корма для ваших кошек

16 июля 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney

Специалисты рассказали, какие марки влажного корма безопасны для кошек

Практически каждая домашняя кошка любит влажный корм, который ей в качестве лакомства дают хозяева. У некоторых питомцев даже образовалась некая «зависимость». Но так ли эти корма безопасны и какой стоит выбрать для своих питомцев, не беспокоясь о последствиях? На эти вопросы ответили в Роскачестве.

Эксперты из Австрии и Германии, занимающиеся контролем качества продуктов, провели тестирование влажных кормов для кошек. В тестах участвовали как местные, так и международные бренды.

Специалисты оценивали содержание питательных веществ в кормах, необходимых для кошки средним весом около четырёх килограмм. В ходе испытаний эксперты использовали данные о суточной потребности питомца в разнообразных веществах, которые определили в Европейской федерации производителей кормов для домашних животных (FEDIAF).

Самыми безопасными и подходящими по составу для потребления кошками оказались семь марок влажных кормов определённых вкусов:

  • Sheba с индейкой;
  • Purina One для взрослых с курицей и зелёной фасолью;
  • Whiskas с птицей в соусе;
  • Felix с тунцом в желе;
  • Animonda vom Feinsten Adult mit Pute und Kaninchen для взрослых с индейкой и курицей;
  • Mjamjam с курицей, морковью и кошачьей мятой;
  • Vitakraft Poésie с курицей и овощами.

Менее хорошие результаты показали некоторые вкусы трёх марок: с осторожностью хозяевам питомцев следует относиться к паштету из курицы от Purina Gourmet, к веганскому корму для кошек и собак от Benevo и к паштету с фазаном от Miamor. В них обнаружили дефицит полезных веществ: наиболее ярко их недостаток выражен в веганском корме.

В ходе тестирования специалисты обращали внимание на несколько факторов: помимо измерения рН, эксперты проследили за количеством в составе кормов различных жирных кислот и катионно-анионным балансом, который может привести к камням в почках. Все влажные корма также проверяли на наличие в них вредных веществ, соответствие указанному на этикетке виду мяса и отсутствие пагубных добавок.

В результате испытаний специалисты пришли к выводу, что все проверенные корма были изготовлены качественно и подходили стандартам. Исключением стал бренд Miamor, в составе которого не оказалось указанного на этикетке ДНК фазана. Однако данную марку в настоящее время крайне трудно найти на российском рынке.

В заключение эксперты отметили, что не всегда высокая стоимость товара гарантирует его безопасность и качество. Цены же складываются из разных факторов, включая и объёмы производства.

Напомним, что три года назад специалисты Роскачества также проводили испытания влажных кормов для кошек. Тогда лидерами по качественному составу и соблюдению стандартов стали три корма: Schesir, Hill’s Science Plan и Whiskas. Однако ни один бренд не смог стать претендентом на получение российского Знака качества.

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#Александра Склярова#Общество#Корм#Корм для животных#Корм для кошек
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