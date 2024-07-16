С индейкой или с зелёной фасолью? Безопасны ли влажные корма для ваших кошек

Специалисты рассказали, какие марки влажного корма безопасны для кошек

Практически каждая домашняя кошка любит влажный корм, который ей в качестве лакомства дают хозяева. У некоторых питомцев даже образовалась некая «зависимость». Но так ли эти корма безопасны и какой стоит выбрать для своих питомцев, не беспокоясь о последствиях? На эти вопросы ответили в Роскачестве.