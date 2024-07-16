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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Магаз0ин обуви «Лёгкий шаг»

Почему закрылся магазин «Лёгкий шаг» на Преображенской в Белгороде?

16 июля 2024, 06:54
Фото: Яндекс.Карты
Магаз0ин обуви «Лёгкий шаг»

Сотрудники рассказали, почему мог закрыться магазин «Лёгкий шаг» в Белгороде

В Белгороде закрылся магазин обуви «Лёгкий шаг» на Преображенской, 63Б. Журналистка Бел.Ру поговорила с одним из сотрудников сети магазинов обуви. Точную причину она назвать не смогла, однако, как уточняется, закрытие может быть связано с арендной платой за помещение.

В белгородских медиа, в Telegram-канале «Электромир Максимова», появилась информация о том, что магазин обуви «Лёгкий шаг» на Преображенской, 63Б, больше не работает. Журналистка Бел.Ру поговорила с сотрудниками фирмы, чтобы узнать подробности.

Как рассказала одна из работниц сети, магазин закрылся ещё 10 июля. По какой причине это произошло, она точно сказать не смогла. Однако отметила, что, вероятно, «из-за аренды».

Магазин «Лёгкий шаг» в Белгороде на Преображенской, 63БМагазин «Лёгкий шаг» в Белгороде на Преображенской, 63Б
Магазин «Лёгкий шаг» в Белгороде на Преображенской, 63Б
Фото: Яндекс.Карты

В конце июня белгородцы беспокоились о том, что гипермаркет «Европа» в «Сити Молле» может закрыться. Полки магазина опустели.

«Европа» в «Сити Молле» в Белгороде закрывается? Что известно на данный момент
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Магазин#Новости Белгорода#Закрытие#Обувь#Белгород
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