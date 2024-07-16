Почему закрылся магазин «Лёгкий шаг» на Преображенской в Белгороде?

Сотрудники рассказали, почему мог закрыться магазин «Лёгкий шаг» в Белгороде

В Белгороде закрылся магазин обуви «Лёгкий шаг» на Преображенской, 63Б. Журналистка Бел.Ру поговорила с одним из сотрудников сети магазинов обуви. Точную причину она назвать не смогла, однако, как уточняется, закрытие может быть связано с арендной платой за помещение.