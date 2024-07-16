Почему закрылся магазин «Лёгкий шаг» на Преображенской в Белгороде?

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
В белгородских медиа, в Telegram-канале «Электромир Максимова», появилась информация о том, что магазин обуви «Лёгкий шаг» на Преображенской, 63Б, больше не работает. Журналистка Бел.Ру поговорила с сотрудниками фирмы, чтобы узнать подробности.
Как рассказала одна из работниц сети, магазин закрылся ещё 10 июля. По какой причине это произошло, она точно сказать не смогла. Однако отметила, что, вероятно, «из-за аренды».
В конце июня белгородцы беспокоились о том, что гипермаркет «Европа» в «Сити Молле» может закрыться. Полки магазина опустели.