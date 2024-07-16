Пенсионер, медбрат, директор: кто заменит осуждённого Андросова в горсовете Белгорода

Список может измениться до активной избирательной кампании. Двум самовыдвиженцам нужно будет собрать подписи жителей на территории округа, а партийцам — правильно составить документы на регистрацию. Сейчас данный список правильнее назвать не кандидатами, а кандидатами в кандидаты, так как они только заявили о желании участвовать в выборах, но не зарегистрировались.