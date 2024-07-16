Пенсионер, медбрат, директор: кто заменит осуждённого Андросова в горсовете Белгорода

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
8 сентября 2024 года в Белгороде пройдут довыборы в городской совет на вакантное место депутата от одномандатного избирательного округа №14 экс-гендиректора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова. Документы на выдвижение подали восемь кандидатов.
Шесть кандидатов — от партий, которые представлены в городском совете, ещё два идут самовыдвиженцами.
Список может измениться до активной избирательной кампании. Двум самовыдвиженцам нужно будет собрать подписи жителей на территории округа, а партийцам — правильно составить документы на регистрацию. Сейчас данный список правильнее назвать не кандидатами, а кандидатами в кандидаты, так как они только заявили о желании участвовать в выборах, но не зарегистрировались.
Первым в списке станет кандидат от белгородского отделения партии «Коммунисты России» — Андрей Гусев. Он родился 5 февраля 1983 в Белгороде. Работает в ИП Улезько С. В. старшим менеджером.
Вторым в списке будет кандидат от регионального отделения ЛДПР — Илья Комаров. Родился в Белгороде 12 июня 1985 года. Он начальник лаборатории связи в ООО «СКС ПРОМ».
Третьей в бюллетене будет Оксана Облакова от «Справедливой России». Она родилась в хуторе Красиво в Борисовском районе 11 октября 1982 года. Работает в партии, от которой выдвигается, ведущим специалистом по организации публичных мероприятий.
Далее кандидат от «Единой России» Денис Перелыгин. Он родился 5 февраля 1982 года в Белгороде. Мужчина является генеральным директором в ООО Торговый Дом «Мегаполис».
Пятый в списке — самовыдвиженец Дмитрий Рудов, рождён 14 февраля 1977 года в Белгороде. Работает инженером-проектировщиком в ООО «Центр безопасности».
От КПРФ выдвигается Андрей Сафронов. Он родился 5 февраля 1979 года в Белгороде. Работает во второй городской больнице медбратом по массажу.
Седьмую строку займёт ещё один кандидат в порядке самовыдвижения — Тамара Северина. Она родилась 29 мая 1959 в посёлке Светлый Чадыр-Лунгского района Молдавской ССР. Занимается бизнесом как индивидуальный предприниматель.
Последнюю, восьмую позицию занимает кандидат от «Партии пенсионеров» Елена Стрекозова. Она из села Красная Поляна Шебекинского района, родилась 27 сентября 1954 года. Не работает, является пенсионером.
По данным ТИКа, в избирательном округе №14 10 тысяч 100 избирателей.