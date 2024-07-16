Отказов немного: как ЧП в Севастополе повлияло на вывоз юных белгородцев в Крым

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Как рассказали в региональном правительстве, с 1 июня на основании согласий родителей на отдых и оздоровление детей в 13 лагерей Крыма, включая «Артек», отправили более 3500 школьников из приграничных наиболее обстреливаемых территорий Белгородской области и Белгорода.
Власти отметили, что от поездки после событий в Севастополе отказалось незначительное число родителей, в том числе по причине изменившихся семейных обстоятельств.
На 15 июня дети из Белгородской области находятся в шести детских оздоровительных учреждениях Крыма.
В правительстве отметили, что все организации отдыха детей и их оздоровления приняли контрольно-надзорные органы. В учреждениях обеспечили охрану, работают спасательные службы.
Напомним, ранее стало известно, что события в Севастополе повлияли на туристический спрос в этом регионе, который упал на 40%, однако не исчез полностью. Как рассказал специалист, туристы все ещё проявляют интерес к отдыху в Крыму и продолжают бронировать путёвки.