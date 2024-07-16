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Белгородские родители массово не отказывались от вывоза детей в Крым

Отказов немного: как ЧП в Севастополе повлияло на вывоз юных белгородцев в Крым

16 июля 2024, 14:45
Фото: 1MI

Белгородские родители массово не отказывались от вывоза детей в Крым

23 июня днём ВСУ нанесли ракетный удар по курортным районам Севастополя, что привело к гибели двух взрослых и трёх детей, а также более сотни пострадавших. Журналисты Бел.Ру выяснили, повлияли ли эти события на решение родителей отправить детей на отдых в санатории и лагеря полуострова.

Как рассказали в региональном правительстве, с 1 июня на основании согласий родителей на отдых и оздоровление детей в 13 лагерей Крыма, включая «Артек», отправили более 3500 школьников из приграничных наиболее обстреливаемых территорий Белгородской области и Белгорода.

Власти отметили, что от поездки после событий в Севастополе отказалось незначительное число родителей, в том числе по причине изменившихся семейных обстоятельств.

На 15 июня дети из Белгородской области находятся в шести детских оздоровительных учреждениях Крыма.

В правительстве отметили, что все организации отдыха детей и их оздоровления приняли контрольно-надзорные органы. В учреждениях обеспечили охрану, работают спасательные службы.

Напомним, ранее стало известно, что события в Севастополе повлияли на туристический спрос в этом регионе, который упал на 40%, однако не исчез полностью. Как рассказал специалист, туристы все ещё проявляют интерес к отдыху в Крыму и продолжают бронировать путёвки.

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#Кристина Семенчук#Школьники#Крым#Туризм#Гибель#Родители#Эксклюзив#Лагерь#Севастополь#Белгород#Обстрел#Путёвка#ВСУ#Артек
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