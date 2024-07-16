Отказов немного: как ЧП в Севастополе повлияло на вывоз юных белгородцев в Крым

Напомним, ранее стало известно, что события в Севастополе повлияли на туристический спрос в этом регионе, который упал на 40%, однако не исчез полностью. Как рассказал специалист, туристы все ещё проявляют интерес к отдыху в Крыму и продолжают бронировать путёвки.