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Published Сегодня, 12:21

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Сергей Фуглаев

Осуждённый экс-депутат из Белгорода Фуглаев освоил профессию загрузчика-выгрузчика

16 июля 2024, 12:21
Фото: страница Сергея Фуглаева во «ВКонтакте»
Сергей Фуглаев

Белгородский суд отказал Сергею Фуглаеву в досрочном освобождении

Сергей Фуглаев снова попытался убедить суд освободить его раньше срока. Однако попытка была тщетной. О том, как себя ведёт в колонии бывший белгородский депутат и почему суд отказал, рассказал «Коммерсантъ».

В 2023 году Сергей Фуглаев был приговорён к пяти с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей за мошенническое возмещение структурами компании «Добрыня» 240 млн рублей налогов (ч .4 ст. 159 УК РФ). Экс-депутат горсовета Белгорода отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в городе Алексеевке. На этот момент он «отсидел» уже больше половины своего срока, с учётом трёхлетнего содержания под стражей.

Стало известно, что Белгородский областной суд не стал оспаривать решение Алексеевского районного суда в отказе Фуглаеву о досрочном освобождении из колонии.

Что стало причиной отказа? Сотрудники колонии рассказывают, что Фуглаев ведёт себя спокойно, работает, отличается вежливостью и тактичностью в общении, принимает участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях исправительного учреждения. Сообщается также, что в исправительном учреждении бывший депутат освоил профессию загрузчика-выгрузчика второго разряда.

Были и промахи: как пишет издание, бывшего депутата замечали в не совсем чистой одежде и нарушении формы, за это он получал выговор. Однако ситуацию помогало сгладить инициативное участие заключённого в мероприятиях. Один раз ему даже объявили благодарность. Но на мнение руководства эти заслуги всё равно не повлияли.

Адвокаты бывшего депутата полагают, что управляющие учреждения необоснованно сделали вывод о негативной характеристике осуждённого. Они отметили, что Фуглаев полностью признал вину, возместил ущерб и добропорядочно себя ведёт в колонии. Суд всё же отклонил их жалобы.

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