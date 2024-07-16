Осуждённый экс-депутат из Белгорода Фуглаев освоил профессию загрузчика-выгрузчика

Были и промахи: как пишет издание, бывшего депутата замечали в не совсем чистой одежде и нарушении формы, за это он получал выговор. Однако ситуацию помогало сгладить инициативное участие заключённого в мероприятиях. Один раз ему даже объявили благодарность. Но на мнение руководства эти заслуги всё равно не повлияли.