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«Область всегда будет ухоженной» — Гладков о федеральном финансировании региона

«Область всегда будет ухоженной» — Гладков о федеральном финансировании региона

16 июля 2024, 15:09
Фото: 1MI
Этим утром глава региона Вячеслав Гладков анонсировал дополнительное федеральное финансирование области. На выделенные средства обещают благоустроить дворовую территорию в Яковлевском горокруге в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что правительство РФ выделило средства на облагораживание территории в регионе. Так, на дополнительные 4,1 млн рублей в Строителе реализуют проект по благоустройству двора. Он находится на улице Ленина.

Для жителей сделают удобный проезд, наметят пешеходные дорожки, установят места для отдыха и обустроят новую детскую площадку.

«Кто-то скажет, что заниматься этим — не время, но я скажу, что несмотря ни на что, мы не должны останавливать наши мирные проекты — наша область всегда будет ухоженной, чистой, с качественными дорогами и всеми условиями для комфортной жизни», — отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Отметим, что в 2024 году в Белгородской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» планируют завершить благоустройство трёх дворовых территорий и 28 общественных пространств. Общий объём выделенных средств на эти цели составил 428,5 млн рублей, из них 359,5 млн рублей обеспечило федеральное правительство.

Также в этом году в области активно ведётся работа по улучшению городской среды в небольших городах Алексеевке, Губкине и Строителе. Они являются участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию выделили 350,4 млн рублей, из которых 282,96 млн рублей составляют средства федерального гранта.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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