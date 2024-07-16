«Область всегда будет ухоженной» — Гладков о федеральном финансировании региона

Также в этом году в области активно ведётся работа по улучшению городской среды в небольших городах — Алексеевке, Губкине и Строителе. Они являются участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию выделили 350,4 млн рублей, из которых 282,96 млн рублей составляют средства федерального гранта.