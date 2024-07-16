«Область всегда будет ухоженной» — Гладков о федеральном финансировании региона

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что правительство РФ выделило средства на облагораживание территории в регионе. Так, на дополнительные 4,1 млн рублей в Строителе реализуют проект по благоустройству двора. Он находится на улице Ленина.
Для жителей сделают удобный проезд, наметят пешеходные дорожки, установят места для отдыха и обустроят новую детскую площадку.
«Кто-то скажет, что заниматься этим — не время, но я скажу, что несмотря ни на что, мы не должны останавливать наши мирные проекты — наша область всегда будет ухоженной, чистой, с качественными дорогами и всеми условиями для комфортной жизни», — отметил глава региона Вячеслав Гладков.
Отметим, что в 2024 году в Белгородской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» планируют завершить благоустройство трёх дворовых территорий и 28 общественных пространств. Общий объём выделенных средств на эти цели составил 428,5 млн рублей, из них 359,5 млн рублей обеспечило федеральное правительство.
Также в этом году в области активно ведётся работа по улучшению городской среды в небольших городах — Алексеевке, Губкине и Строителе. Они являются участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию выделили 350,4 млн рублей, из которых 282,96 млн рублей составляют средства федерального гранта.